El duelo de Repechaje entre Chivas y Puebla estuvo inmerso en la polémica debido a las constantes decisiones arbitrales que favorecieron al Guadalajara, por lo que se suscitaron suspicacias en redes sociales, principalmente porque el árbitro centra es Luis Enrique Santander.

Durante el partido se gestaron algunas jugadas que fueron objeto de debate en redes sociales como el gol anulado a Jordi Cortizo por fuera de lugar, el posible penalti por una mano de Gilberto Sepúlveda y posteriormente por una clara infracción en donde impactó en la cabeza del atacante de La Franja.

Ante tantas situaciones de controversia, el analista de Tv Azteca, Luis García, realizó una fuerte crítica hacía la Comisión de Arbitraje debido a las suspicacias que existen cuando el silbante Santander pita los juegos del Rebaño.

“Esto es increíble que no se marque penalti. Si Santander le va a las Chivas o no, a mí me vale un carajo, esto es penalti aquí, en China, en Francia, em Qatar, en el torneo de los barrios (…) También la Comisión de Árbitros deja de estar poniendo a Santander cunado jueguen las Chivas, punto. Deja de poner a Santander cuando juegue Chivas y te evitas un pedo”, declaró el exdelantero durante la transmisión.

