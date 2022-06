Explica Diego Aguirre por qué no llegó a Chivas: ¿Fue culpa de Ricardo Peláez?

Hace apenas unos días se hizo oficial la continuidad de Ricardo Cadena como técnico del Club Guadalajara para el Torneo Apertura 2002, no obstante es una realidad que el director deportivo Ricardo Peláez no lo tenía contemplado como su primera opción para conducir los destinos del equipo que no tendrá margen de error una vez iniciado el próximo certamen.

Luego de que se filtrara que el dirigente buscó al uruguayo Diego Aguirre, antes de que firmara su contrato con Cruz Azul, quedó claro que la intención de Peláez Linares era escuchar el proyecto del charrúa en busca de encontrar al mejor timonel para el Rebaño Sagrado que está urgido de ser protagonista en la Liga MX y más con el reciente bicampeonato del vecino.

En este sentido, Aguirre concedió una entrevista a ESPN donde aclaró las razones por las cuales se inclinó para sentarse en el banquillo de La Máquina antes que llegar a la Perla Tapatía, sin embargo dejó en claro que no fue por una decisión personal, sino por los proyectos que le presentaron sobre la mesa, donde La Máquina fue más contundente en su oferta.

¿Por qué no llegó Diego Aguirre a Chivas?

“Es verdad que hubieron conversaciones (con Ricardo Peláez), pero pasó lo de Cruz Azul y bueno, fue la decisión. Cruz Azul vino por mí y lo otro simplemente fueron conversaciones y quedó para atrás”, manifestó el charrúa a pregunta expresa del periodista Héctor Huerta.

En la charla, Aguirre reconoció que al menos era la tercera vez que lo buscaba Jaime Ordiales, dirigente de Cruz Azul, pero descartó que esto fuera una razón para negociar con los capitalinos: “Tengo las mejores referencias de Jaime Ordiales, es un caballero, un hombre de futbol, también incidió, pero también Ricardo Peláez es un señor, no pasa por ahí, pero Cruz Azul vino con una propuesta e interés y yo acepté encantado porque siento que es una gran oportunidad, un buen desafío. Estar en Cruz Azul hoy es lo máximo”.

