Toño Rodríguez quiere que Chivas de Guadalajara sea campeón con o sin público en la tribuna este Clausura 2020

José Antonio Rodríguez, portero de las Chivas de Guadalajara, habló en una entrevista con AS México sobre la posibilidad que existe actualmente de terminar este Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX a puertas cerradas tras superar la pandemia del coronavirus o Covid-19, por lo que aseguró que su deseo principal es ser campeón con los tapatíos ya sea con público o sin ellos, aunque reconoció que es duro imaginar una final en un estadio vacío.

El guardameta del Rebaño Sagrado, durante una platica exclusiva con AS México en Facebook, asegura que se debe actuar con responsabilidad para no exponer a nadie a contraer una enfermedad que ha paralizado al mundo. Por eso, afirma que si este semestre debe terminar a puerta cerrada, tendrán la misma idea de alcanzar el título y lo festejarán de igual manera.

Chivas ya tiene 55 días desde su último partido en la Liga MX

"Toño" Rodríguez recordó el partido con Monterrey a puerta cerrada, última presentación rojiblanca en la Liga MX, hace ya 55 días y señaló que "recuerdo ese juego y no tuve la adrenalina que tengo en un partido normal. Es algo lógico, no es lo mismo que no escuches ninguna voz y sólo escuches a tus compañeros a que escuches al montonal de gente y no escuches a nadie. ¿Cómo lo viví ese juego? Diferente, porque tienes que mantener el mismo enfoque, sabiendo lo mucho que cuenta ese partido, pero al mismo tiempo o percibes tal vez como un juego de pretemporada, donde no hay gente, aunque sí hay presión, donde sí tienes que cuidar mucho los detalles". Agregó que "luego te regresas al punto de decir ‘no, compadre, esto cuenta; estos puntos si se van, no vuelven y si los agarramos, tenemos que hacerlo’. Fue muy raro, fue muy diferente, recordé muchos mis tiempos cuando estaba en la Sub-20, una rayita arriba. Sobre todo el partido que nos tocó ante un rival de muchísima calidad, que si bien no está teniendo el torneo que ellos quisieran, es el campeón actual. Es diferente, es triste".

El arquero rojiblanco, sobre la opción de volver con estadios vacíos, afirmó que "desde el punto de vista de Toño Rodríguez, me urge pegarle a un balón. Me urge ponerme el uniforme, ponerme unas libras, aventarme. Digo, son decisiones que no están ahí alcance, ni en mi poder y vamos a ver cuál es la determinación. Yo como futbolista me urge volver a jugar, es parte de mi esencia. Muchas veces nos preguntan ‘si no hubieras sido futbolista, qué hubieras sido’. Y yo te lo digo de todo corazón: no me veo haciendo otra cosa, porque yo he estado en un aula y digo no, esto no, yo necesito el campo abierto, necesito el pasto, necesito la cancha, necesito oxígeno". Añadió que "hoy en día sí queremos volver, vamos a ver qué decisiones toman, porque te soy sincero, no es lo mismo jugar con gente que sin gente. Pero sabemos que estamos en una situación única y esperemos que sea la única que pase en la historia de nuestro planeta. Tenemos que encararla como tiene que ser, no estamos frente a una situación sencilla, esto no es un postrecito".

Rodríguez ante la consulta: ¿Te imaginas un campeón sin afición en la tribuna?, reconoció que "es duro de imaginárselo, suena feo, pero como lo estamos diciendo, estamos frente a una situación única. También hay que encararla de la manera que se tiene que encarar. Se tiene que garantizar el 100 por ciento de seguridad en un estadio y de salud en un estadio para que se pueda abrir. Soy el primer consciente de ello, no puedes arriesgar la vida de personas, ni llenar hospitales de gente por haber forzado alguna situación". Argumentó que "estoy totalmente consciente. A mí cuando me digan ‘Toño, luz verde’, yo estoy ahorita como Usain Bolt: esperando que den el pitido para arrancar. Vamos a esperar qué pasa. Es por eso que el ‘Quédate en casa’, es por eso que tenemos que aguantar este tiempo para que sea un mes tal vez encerrados, un mes que a lo mejor para mucha gente puede ser difícil, a cuatro o cinco meses a la mitad y ahí vamos llevándola".

Toño Rodríguez lo tiene claro: quiere ser campeón con Chivas con o sin gente ⚽��https://t.co/KYPGeaKvlX — AS México (@ASMexico) May 9, 2020

El portero de Chivas, durante la entrevista con AS México, aseguró que una asignatura pendiente en tus tres etapas en el redil es conseguir el título y lograrlo ante tribunas vacías, refirió que "si se juega así y somos campeones, no tengas ningún gramo de duda que yo voy a hacer un tremendo parrandonononón loco. Como bien lo dijiste, sí es una asignatura pendiente, es uno de mis sueños, es una de mis metas, espero conseguirla a muy corto plazo. Si toca con gente, si toca sin gente, ya nos veremos en ese escenario. Mi objetivo es que Chivas sea campeón y deseo que Chivas sea campeón conmigo en el arco. Si toca con gente o sin gente, esperemos que sea con gente porque sería muy bello, pero también si toca que el torneo se termine sin gente y nos toca levantar la copa sin ningún aficionado, olvídate, yo sigo haciendo la misma fiesta".