El flamante director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović, cierra este domingo su segunda semana formal de trabajo al mando del primer equipo y ya suma a un gran número de leyendas rojiblancas que aprueban su gestión de forma emotiva, como la más reciente, quien confesó tenerle fe y esperanza en poder cambiar el destino del equipo con miras al venidero Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. ¿Nos ilusionamos todos?

El más reciente admirador del trabajo del estratega serbio fue capitán del Rebaño Sagrado en la década de los 80 y se confiesa seguidor rojiblanco "desde niño", se trata del recordado Eduardo Cisneros, quien reveló en una entrevista exclusiva toda su ilusión con el proyecto de Fernando Hierro como director deportivo y de Paunović en el banquillo, porque ya empezó a imponer un estilo europeo al plantel principal en este cierre de año y para el debut en el Clausura 2023 frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA.

El Vaquero Cisneros se unió a otras leyendas de las Chivas como Fernando Quirarte, Demetrio Madero o Ramón Morales en revelar su admiración por el trabajo que empieza a realizar el entrenador serbio en el primer equipo rojiblanco y lo confesó todo en una entrevista exclusiva con Carlos Raúl Martínez que publicó el sábado el diario ESTO al advertir que "es necesario que Chivas ya esté en los primeros niveles, porque la gente (afición) es muy noble, pero va a llegar el momento en que la van a enfadar".

Chivas se despidió por penales en el repechaje del Apertura 2022 (JAM media)

"Yo lo viví, (la afición) es muy noble; Chivas pierde y no te reclama, ahí está en los estadios y desgraciadamente hoy el futbolista no ve mucho de eso, es una pena, la verdad, y sólo ven la cuestión económica y antes no éramos así. A nosotros antes nos daban un souvenir, algo de un peso, pero lo valorábamos". Eduardo Cisneros

El exdelantero del Guadalajara se deshizo en elogios para la gestión que apenas inician tanto Fernando Hierro como el técnico serbio en Verde Valle y refirió a ESTO que "yo tengo mucha fe con Hierro y más con Veljko Paunović, porque sabe trabajar con fuerzas básicas. Aquí el problema va a ser que sepa contratar a jugadores para hacer ese trabajo de formación, que el equipo vaya avanzando, mientras esos chamacos agarran su nivel, con el trabajo que está haciendo este señor".

Cisneros, recordado goleador y capitán rojiblanco en los 80, concluyó en su análisis exclusivo con ESTO que "(Paunović) viene de formación europea, eso es lo que a mí me da esperanzas. Yo que soy exjugador y fui seguidor desde niño, a mí me da esperanza eso y luego viene un director deportivo como Fernando Hierro que no podemos decir que no fue buen jugador y tiene una buena visión del futbol y viene de formación europea. Pienso que (Paunović) los va a hacer jugar de una forma muy rápida, va a empezar a tocar mucho la pelota, va a haber mucha rapidez y ofenderá al contrario inmediatamente que tome la pelota".

