Triplete de “Chofis” lo hace pensar en cobrar revancha con Chivas

Eduardo López mejor conocido como “Chofis” estuvo más que encendido la noche del miércoles al marcar un triplete en la derrota del San José Earthquakes que dirige Matías Almeyda, pero argumentó que no descartaría volver a las Chivas de Guadalajara donde considera que tiene una revancha que le gustaría cobrar.

El atacante mexicano surgido de las filas del Rebaño Sagrado tuvo una noche redonda, pese a que sus tres goles no sirvieron para que el San José se llevara el triunfo, ya que cayeron 4-3 ante el Real Salt Lake, no obstante la actuación de “Chofis” se llevó los reflectores, por lo que al final del encuentro se dio tiempo para hablar de su situación contractual que concluye en los próximos meses.

“Chofis” regresaría contento a Chivas

Eduardo López se fue del Club Guadalajara en diciembre de pasado con la intención de mostrar todo su talento al ser rescatado por el “Pelado” Almeyda y no ha decepcionado, pues en lo que va de la campaña suma ocho goles con un nivel que va en aumento, ya que además de las anotaciones se dio el lujo de quitarse adversarios como si estuviera en un videojuego.

"Me queda poco de contrato con San José. Me encantaría que me pudieran comprar. Me gustaría seguir aquí. Mi carta pertenece a Chivas, si me toca regresar me daría mucho gusto, tengo otra revancha por allá", explicó “Chofis” al final del encuentro en una clara muestra de que su aceptaría volver a Guadalajara, donde tuvo varios pasajes penosos extracancha que lo fueron relegando de la titularidad.

¿Por qué se fue Chofis de Chivas?

En noviembre del 2020 algunos jugadores de Guadalajara entre ellos Eduardo López asistieron a una fiesta sin la autorización del cuerpo técnico y directiva, lo que derivó en una evidente indisciplina que se agravó cuando Dieter Villalpando fue acusado de abuso sexual por parte de una jovencia, esto generó mayor molestia en la dirigencia y fue separado de manera definitiva del plantel junto con otros tres futbolistas.