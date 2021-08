"Chofis" López reconoce errores que lo sacaron de Chivas: No voy a mentir, me arrepiento

Eduardo López mejor conocido como “Chofis” reconoció que se descuidó en muchos aspectos de su vida cuando jugaba en las Chivas de Guadalajara, por ello a la distancia, admitió que extraña lo que tenía en el equipo rojiblanco porque sabe que quedó a deber a la institución debido al talento que siempre lo caracterizó, pero que por situaciones extracancha no pudo demostrar de manera constante.

El ahora futbolista del San José Earthquakes de la MLS que es dirigido por Matías Almeyda, aceptó su responsabilidad por las fallas que lo llevaron a salir del Rebaño Sagrado, sin embargo indicó que gran parte de los malos resultados en el pasado reciente se los cargaban a él, cuando en el plantel hay jugadores que también se han equivocado en diversas oportunidades tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Tampoco fui un angelito, pero soy joven como cualquiera de mi edad, como cualquier otro futbolista lo hace. Jugadores más grandes que están ahí lo han hecho o lo hicieron en su momento, desafortunadamente me tocaba a mí. Sí hubo un tiempo en que estuve muy mal, lo acepto. Me descuidé en muchos aspectos, pero todo eso me sirvió mucho para que hoy en día pueda estar mejor que antes", explicó la “Chofis” en entrevista para Peloteros PQ en Facebook.

Eduardo López recordó que en algún momento las críticas le llegaron a afectar mucho más de la cuenta, aunque también admitió que quedó a deber en Chivas porque su talento nunca fue proporcional a lo que mostraba en los partidos, pero todas estas experiencias, asegura, lo han hecho crecer como personal y futbolista. "En lo personal sí quedé a deber mucho, pero pienso que se me cargó mucho a mí todo: muchas de las veces, si el equipo no ganaba, yo tenía que ver”.

“Tengo problema por eso, antes me causaba problema, me 'agüitaba' mucho cuando empezaba. Si habían cien comentarios buenos y uno malo, ese negativo me afectaba. Lo supe manejar bien y hubo un momento en que me daba igual lo que me dijeran y no tenía problema con nada, solo me dediqué a entrenar y disfrutar de lo mío", admitió López.

“Chofis” se arrepiente de lo que dejó de hacer en Chivas

El talentoso atacante indicó que bajo el mando de Tomás Boy fue su último buen momento en Guadalajara, pero con los malos resultados no se le pudo reconocer el nivel que mostraba, no obstante, a la distancia extraña lo que tuvo en el equipo rojiblanco: "Cuando estaba Tomás Boy como técnico, ha sido de los torneos en que mejor me fue, pero si el equipo no está bien, uno tampoco va a andar bien. No voy a mentir, me arrepiento de no haber estado como hubiera querido, en la mejor manera en lo futbolístico. Todo esto me ayudó a valorar. Cuando llegué a Estados Unidos empecé a valorar, ahora veo las cosas de diferente manera, extraño muchas cosas de allá y esto te da mucha fuerza”.