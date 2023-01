El Rebaño marcha con cuatro unidades de nueve posibles, por lo que los números no son tan malos como algunos los quieren ver.

Entre las buenas noticias para el estratega Veljko Paunović con el Club Guadalajara en este inicio del Torneo Clausura 2023 es que suman cuatro unidades de nueve posibles en los tres partidos que han disputado, aunque el verdadero problema radica en el funcionamiento colectivo que se ha quedado muy lejos de las expectativas, pero un fiel americanista considera que no es momento para enjuiciar el trabajo del serbio.

El sábado anterior el Rebaño Sagrado no pudo conservar una ventaja que parecía convencer a la afición de que están en el camino correcto con el estratega europeo, pero en el segundo tiempo el equipo tapatío vino a menos a tal grado de que terminaron con las manos vacías, abucheados y con serias dudas por los errores muy puntuales, sobretodo en la zona defensiva.

Ante ello, el periodista de ESPN, Rafael Ramos le dio con todo al trabajo de Paunović, afirmando que su desconocimiento del futbol mexicano le ha costado muy caro y de paso también se fue contra el director deportivo Fernando Hierro a quien llamó “la gran mentira del futbol que llegó desde España”.

“No es el único culpable (Paunović), Fernando Hierro, que es la gran mentira que todo mundo dibuja desde España, con la complacencia de un propietario que sabe muy poquito de futbol y que lo confunde. Paunovic les dio 15 días de vacaciones a los irresponsables que venían de facasar en lugar de sentarse a trabajar con ellos. Este finde semana ¿qué decide?, ‘pues les doy dos días de descanso’. ¿De qué se trata? De que tuvo tiempo de meterse en el grupo, sí lo tuvo. Puanovic se ha faltado al respeto a sí mismo”, apuntó Ramos en Sportcenter de ESPN.

Mauricio Ymay sale en defensa de las Chivas de Paunović

Sin embargo, el comentarista Mauricio Ymay, fiel americanista y uno de los principales detractores de Guadalajara cada que tiene oportunidad, en este caso salió en defensa del conjunto rojiblanco argumentando que al menos le deben dar todo el Clausura 2023 al serbio antes de emitir un juicio sobre su trabajo.

“Para mí me parece irrespetuoso lo que dice Rafa. Hay que darle tiempo de que trabaje y al proyecto de Fernando Hierro. Cuando pasen las jornadas entonces hacer un balance de lo que hace o no hace Paunović. No termina de encontrar un 11 porque hace muchos cambios en cada partido. Es muy pronto para emitir un juicio para el trabajo de Paunović”, apuntó Ymay.

