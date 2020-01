Uriel Antuna confiesa el único objetivo que tiene con Chivas

Uriel Antuna, mediocampista ofensivo de las Chivas de Guadalajara, participó este viernes en una entretenida dinámica para el programa Agenda Fox Sports y en la que confesó el único objetivo que tiene en mente como rojiblanco, que reveló en "dos palabras", previo al estreno de los tapatíos en el Clausura 2020.

El Rebaño Sagrado, que debuta el sábado frente a FC Juárez en el Estadio Akron por el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, contó con la inmediata gestión de Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla con ocho refuerzos: Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, Macías, Cristian Calderón, Víctor Guzmán, Alexis Peña y Jesús Angulo.

TIEMBLA, LIGA MX ��������



Don Ricardo Peláez está conformando un equipo de época.



✅ JJ Macías

✅ Antuna

✅ Gallito

✅ Chicote Calderón

✅ Pocho Guzmán

✅ Canelo Angulo

✅ Madueña



Se vienen las SÚPER Chivas Galácticas del Guadalajara. ������#LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/Lq4QjgkDs4 — W Deportes (@deportesWRADIO) December 9, 2019

El extremo, primer refuerzo anunciado por los rojiblancos en el mercado, respondió de manera categórica a la consulta de la periodista Natalia León acerca de la meta de esta Chivas 2020 y lo resumió en "dos palabras: Quedar campeón". En cuanto al Guadalajara, reconoció que es un "equipo grande, uno de los equipos más grandes de México y también agradecido de la oportunidad que me están dando de seguir creciendo futbolisticamente como persona y vamos a quedar campeones, sí o sí".

Antuna, en otra dinámica en que le fueron mostradas fotografías de sus inicios en la selección mexicana, comentó que "ahora que me vuelvo a reencontrar con Ronaldo (Cisneros), tenía muchísimo, prácticamente dos años que salí de Santos que no lo veía. A Jordi (Jorge Sánchez) lo veía en selecciones en algunas veces y también, son excelentes compañeros que me tocó estar cinco años en Santos que disfruté muchísimo y fueron de mis mejores amigos" y luego ante otra con Edson Álvarez, señaló que es un "excelente amigo, me llevo muy bien con él, también años de conocerlo, excelente persona, excelente jugador y bueno, tuvimos bebés prácticamente al mismo tiempo".