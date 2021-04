Uriel Antuna pide a aficionados de Chivas que se pongan en los zapatos de los futbolistas ante el mal paso

Uriel Antuna ha sido uno de los jugadores que más ha quedado a deber con las Chivas de Guadalajara en el presente Torneo Guard1anes 2021, pues no suma ningún gol y está lejos del nivel que mostró en el pasado certamen donde fue clave para que vencieran al América en los Cuartos de Final y avanzarán hasta las Semifinales, pero el jugador explicó que por un momento, los aficionados también deberían ponerse en los zapatos de los futbolistas.

En entrevista con el canal de YouTube Zabalive, el “Brujo” tocó varios temas, pero hizo énfasis en la situación que atraviesa el Rebaño Sagrado con 13 puntos en el lugar 15 de la tabla general donde por el momento están fuera de la zona de Liguilla, sin embargo, Antuna explicó que no se trata de que los futbolistas rojiblancos no quieran salir del mal paso, por ello invito a los seguidores a pensar un poco en lo que viven los jugadores.

“Es un poco complicado, ya que a veces hay que ponerse de lado de los aficionados, que a veces tienen que exigir cuando el equipo no va bien, pero creo que muchas veces ellos no se ponen en nuestros zapatos, ya que los jugadores siempre queremos hacerlo lo mejor posible porque por eso nos pagan. A lo mejor estaría molesto, sí, pero eso no deja que vayan a dejar de apoyar. ¿Cómo ayudo más al equipo? Echándole mierda o seguir apoyándolo y alentándolo”, explicó Antuna.

Uriel Antuna defiende a JJ Macías

Luego de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección Mexicana Sub-23, Uriel Antuna habló sobre los abucheos que recibió José Juan Macías en el Estadio Jalisco cuando estuvieron en el Tricolor, argumentando que no entiende la postura de algunos aficionados.

“La verdad es que hasta yo me siento un poco incómodo. Estás en tu país, con tu gente, vas ganando, no estaba jugando mal, viene de una lesión y para que los abucheen. Yo cuando escuché que le estaban silvando, la verdad se me hizo muy extraño ya que es uno de los jugadores más importantes de esa categoría”, comentó Antuna en una parte de la charla.