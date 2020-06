Uriel Antuna reconoce temor de volver a jugar con Chivas en la Liga MX por el coronavirus

Uriel Antuna, delantero de las Chivas de Guadalajara, reconoció en una entrevista que existe cierta incertidumbre y casi temor de parte de los futbolistas por el volver a la actividad, para disputar en plena pandemia la Copa por México de pretemporada y el próximo Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, aunque es consciente que son circunstancias a las que se enfrentarán los a partir de ahora los jugadores.

El volante ofensivo del Rebaño Sagrado, de 23 años de edad, se encuentra en plena tercera semana de la pretemporada rojiblanca de vuelta a las canchas de la ciudad deportiva de Verde Valle tras 82 días de trabajos en casa por el aislamiento, debido a la actual pandemia del coronavirus o Covid-19, ante el que reveló que "en cierta manera va a haber temor, porque muchos de nosotros tenemos familias, hijos, hermanos, papás que frecuentamos. Va a haber gente que no sabemos si se cuida o no se cuida, si salió o no salió".

Antuna se encuentra junto a los rojiblancos en la tercera semana de la pretemporada (Chivas)

Antuna, durante su participación el jueves en una video conferencia de prensa organizada por los tapatíos, reiteró que temor hay en "mucha gente, los futbolistas, entrenadores, claro que se están cuidando y bueno, a final de cuentas no vas a saber de dónde te vas a contagiar (el coronavirus), no vas a tener la medida exacta, pero el miedo siempre va a estar. Así sea que sales afuera de tu casa y saludas a tu vecino, nunca sabes dónde te contagias. Es a lo que se expone el jugador, es una de las malas noticias de esto y es algo que se va a tener que vivir el día a día".

El "Brujo" Antuna destacó, en su intervención en la novedosa instancia para platicar con la prensa, que esta pandemia del coronavirus o Covid-19 en México le ha servido para disfrutar más a su familia y su hija recién nacida este año, aunque pese al receso considera que llegarán bien preparados al arranque del torneo al señalar que le ha ayudado a "valorar el tiempo con tu familia. Uno como futbolista no se da cuenta de que pierdes momentos con la familia o en mi caso con mi hijo".

El joven atacante rojiblanco, en cuanto a la pretemporada que realizan ya esta tercera semana en la ciudad deportiva de Verde Valle, afirmó que "vamos a llegar más preparados para la nueva temporada y claro, siempre estuvimos entrenando, como se dice: descanso activo, pero siempre estuvimos ahí manteniéndonos de cierta manera para no regresar y que no nos perjudica tanto".