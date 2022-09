Chivas regresó este lunes a la ciudad de Guadalajara tras su gira por Estados Unidos en donde hilvanó dos descalabros contra Cincinnati y América; sin embargo, el entrenador Ricardo Cadena dejó en claro que su prioridad es la Liga Mx y tanto él como su equipo visualizan los próximos partidos, incluyendo contra Cruz Azul, serán vistos como Finales.

“Aprovechar bien esta semana para preparar el último partido del torneo, pensando y sabiendo que si conseguimos el resultado, lo más probable es que el Repechaje lo recibamos en casa. Con ese objetivo vamos a prepararlo y sabiendo que a partir de ahora, todos los partidos son como una Final”, explicó a su llegara a la Perla de Occidente.

El estratega minimizó las derrotas que sufrió en el país vecino, asegurando que lo que a él le interesa es sacar buenos resultados en Liga, por lo que le inquieta que venga con dos descalabros contra Tigres y las Águilas, por lo que prioriza el conseguir un triunfo contra los celestes.

“Conseguir los resultados. Sabemos los compromisos que son verdaderamente importantes y a mí la Liga es la que me ocupa. No me gusta ligar dos derrotas consecutivas y buscaremos cerrar bien el torneo”, puntualizó.

¿Le preocupa a Cadena el estado de la cancha?

“Hay suficientes días, ojalá que haya soportado bien el evento. Segundo, que de aquí a nuestro próximo compromiso, que puede ser en 15 días, pueda el campo recuperarse si es que se dañó. Si no, hemos jugado así durante el torneo y el campo ha respondido y los muchachos también en el campo”, concluyó el entrenador del Rebaño.

