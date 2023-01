El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, ofreció este jueves una conferencia de prensa desde Verde Valle, previa a la visita del sábado a los Bravos en Juárez y lanzó una épica advertencia a los líderes del vestidor rojiblanco para sacar a flote al equipo tras el irregular comienzo en este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, además que aprovechó la ocasión para elogiar a su flamante refuerzo y nuevo capitán: Víctor Guzmán.

El estratega serbio del Rebaño Sagrado atendió las consultas de los representantes de los medios locales desde la sala de conferencias de la casa club de Verde Valle y comenzó su intervención refiriendo que "de lo que estoy muy contento del equipo es la manera en la que en poco tiempo han asimilado nuestra idea de juego, donde sobre todo en las primeras partes aplicamos una fantástica y feroz intensidad, que a veces con resultados que todavía tenemos que perseguir".

Paunovic añadió que "el equipo tiene un compromiso fantástico con la idea de juego, estilo de jugar y nos estamos enfocando simplemente en mejorar sobre todo en las segundas partes, durante los inicios y después cómo afrontamos los últimos minutos del juego que también muchas veces se ven afectados por el resultado y que para nosotros, menos en el juego con Monterrey no han sido resultados positivos, que consideramos cuando vamos liderando o persiguiendo la victoria. Esos son aspectos a mejorar, resumir y estoy muy contento con el grupo y en solo tres jornadas vamos avanzando".

El entrenador serbio de las Chivas reaccionó a su flamante refuerzo: Víctor Guzmán, a quien ensalzó al asegurar que "el liderazgo que tiene el Pocho, el impacto que tiene sobre el equipo también sobre los rivales y el impacto que tiene en cuanto a la calidad de juego que le proporciona al equipo. Su rol por supuesto es uno de los líderes del equipo, pero yo siempre trato de ser muy claro con los líderes, yo quiero líderes que sean gente que apoya a sus compañeros y los haga mejores al mismo tiempo que los tenga consigo y vayan en la misma dirección con el entrenador y con el club, eso es muy importante".

Veljko Paunovic elogió las cualidades de su flamante refuerzo (Chivas)

El nuevo pastor del Rebaño agregó que "en esa línea vamos, por lo tanto, estoy muy contento con todos los líderes, Víctor (Guzmán) es uno de ellos y nos estan aportando mucho en este momento, cuando estamos nada más iniciando la temporada, cuando estamos tratando de sacar al equipo de las aguas un poco más rebeldes y turbias, sacar al equipo a un flote importante y una dirección en la que buscamos la aportación de todos, pero los líderes juegan una parte muy importante".

Veljko Paunovic, en cuanto a la cinta de capitán de las Chivas que recientemente portó el Pocho Guzmán, también advirtió que "tenemos a un grupo de líderes que en cualquier momento pueden ejercer de capitanes o de la gente que lleva el brazalete, pero llevar el brazalete no es el único momento cuando debes liderar, cuando se tiene que sentir respaldado. Por supuesto, que es alguien que representa al grupo y a la institución, pero al mismo tiempo no hay que pedir permiso para hacer las cosas bien, para ser lider no necesitas tener el brazalete".

Veljko Paunovic aclaró su criterio de elección de los capitanes (Chivas)

El timonel del Guadalajara se extendió y argumentó que portar la cinta: "es circunstancial, pero también puede ser debido a la consistencia que tenemos como equipo, puede ser puntual y nosotros lo que vamos a buscar siempre es reforzar los valores que queremos que tenga el líder y el que lo puede manifestar llevando o no el brazalete, eso es lo que valoramos y nos importa".

