Con poco más de dos meses en el banquillo de las Chivas de Guadalajara, el técnico Veljko Paunović se ha ido empapando de lo que se necesita en el futbol mexicano para que haya mejores jugadores que logren cumplir con las expectativas y esto se vea reflejado en los resultados de la Selección Mexicana que por el momento vive momentos de incertidumbre de cara a un nuevo proceso.

Apenas el miércoles pasado se dieron a conocer varios cambios en el balompié azteca con la única intención de mejorar la serie de problemas que se desencadenaron por el fracaso del Tricolor en la pasada Copa del Mundo de Qatar donde después de 30 años no lograron clasificar a la segunda fase del certamen.

Uno de los primeros pasos para abrir mayores oportunidades a los futbolistas mexicanos es la reducción de extranjeros, aunque ésta solo sea de ocho a siete elementos no formados en nuestro país por cada equipo de la Liga MX, pero Paunović considera que es un buen comienzo para exigirle más al jugador nacional acompañado de la confianza para que desarrollen todo su potencial.

“Es una fantástica iniciativa y fantásticas decisiones para el futbol mexicano en general, pero sobre todo para el jugador mexicano; yo creo que al jugador mexicano hay que darle confianza, hay que exigirle, pero hay que darle mucha confianza. El jugador mexicano es mucho mejor de lo que demuestra, de lo que él cree y lo que ustedes creen; aquí hay un tremendo potencial, pero creo que no hay confianza. Animo a los jugadores que se enfoquen en sí mismos, que sean su propio proyecto de vida”.

"He estado trabajando en España, trabajé en Serbia, jugué y viví en países como Rusia, Alemania, en Estados Unidos trabajé y jugué, en Inglaterra… no sé si me olvido de algún lugar, pero lo que les digo es que conozco cómo son los jugadores y aquí hay un tremendo potencial, pero lo que no hay, a veces veo que falta confianza interna o externa”, comentó el timonel de Guadalajara en conferencia de prensa este viernes.

