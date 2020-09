Víctor Manuel Vucetich resalta los siete puntos de la semana y no le convenció Raúl Gudiño en el arco de Chivas

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, compareció la noche de este viernes a la video conferencia de prensa tras la agónica victoria 2-1 sobre el club Necaxa en el Estadio Victoria de la ciudad de Aguascalientes, en un partido correspondiente a la décima jornada del Torneo de Apertura o también llamado Guard1anes 2020 de la Liga MX en honor al personal de la salud que hace frente a la pandemia del coronavirus o Covid-19 en toda la república mexicana.

El entrenador del Club Deportivo Guadalajara, en su análisis, refirió que "después de este pasaje cortito de tres encuentros (en una semana) ganamos siete puntos, que son magníficos para aspirar a una calificación. Tuvimos un partido duro, pero poco a poco se fue nivelando y balanceando en un momento dado más hacia nuestro lado y producto de esa participación en gran parte tuvimos el control. Sin embargo, vino una equivocación o un acierto por parte de ellos y el éxito radica en la perseverancia del equipo, en la humildad con la cual está trabajando, con ese deseo de superación. Entra cualquier elemento y se manifiesta de inmediato en una forma importante. Dos aspectos que fueron fundamentales: la paciencia, que tiene el equipo y la perseverancia que está realizando durante todo el encuentro".

El Rey Midas, como es conocido en el entorno del futbol mexicano Vucetich, reconoció que no se convence tampoco del trabajo realizado por Raúl Gudiño y afirmó que "es un tema que ahora se está presentando de esta manera y que anteriormente a mi ya me había tocado estar con dos o tres porteros de un mismo nivel. Creo que la competencia interna en la portería es lo mismo que la competencia en el campo con todos los jugadores, por supuesto, no nos vamos a dejar influenciar por situaciones ajenas a nosotros. Tenemos que hacer un balance interno de varios aspectos que llevamos a cabo, dialogamos con el entrenador de los porteros y en el cuerpo técnico y de ahí se crea una toma de decisión que me corresponde llevarla a cabo, se les transmite y creo que es lo más común y normal que exista".

Vucetich, en cuanto al resto de su plantilla, aseveró que "sabemos que tenemos buenos jugadores, por supuesto, como (Uriel) Antuna, (Fernando) Beltrán, Dieter (Villalpando), que hizo una buena participación. Entró el Gallito (José Juan Vázquez) que también hizo una buena participación. Los movimientos que se realizan, siempre se busca en un momento dado hacer más daño al rival y hoy afortunadamente todos los muchachos tuvieron un acierto importante en ese trabajo que fue perseverante desde el inicio y que como premio en esa paciencia nos da el resultado favorable. Los más importante fueron los siete puntos que rescatamos en este periodo corto, ya veremos a partir del lunes, empezaremos a trabajar con miras al Clásico (Nacional)".

Chivas sumó otros tres puntos fuera de casa en este Guard1anes 2020

El técnico de las Chivas, en cuanto a la visita del sábado al Estadio Azteca para enfrentar al club América, adelantó que "el Clásico es un partido en donde no considero que hay favorito, aquí es el equipo que tenga la capacidad es el que puede tener la victoria y hoy me da tranquilidad que el equipo esté incrementando esa confianza, esa autoestima y se siga mostrando con esa humildad y perseverancia".