"Volverme un referente de Chivas": Jesús Angulo revela su objetivo para el próximo Torneo Apertura 2020 de la Liga MX con Guadalajara

Jesús Angulo, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reveló sus expectativas y metas para el próximo Torneo Apertura o Guardianes 2020 de la Liga MX al atinar a confesar su deseo por "volverme un referente", luego de la victoria 2-0 sobre Atlas, en un especial Clásico Tapatío de la Copa por México de pretemporada en el regreso del futbol mexicano y en el que fue protagonista al asistir el primer tanto y sellar el triunfo en el Estadio Akron.

El volante del Rebaño Sagrado, luego de participar este lunes en la sesión de entrenamientos que dio inicio a la quinta semana de la preparación para el próximo Torneo también llamado Guardianes 2020 en las canchas de la ciudad deportiva de Verde Valle, ofreció una video conferencia de prensa organizada por la institución tapatía en la que reveló sus objetivos en su regreso a la acción durante la pandemia del coronavirus o Covid-19.

Angulo ya trabaja en la quinta semana de la pretemporada (Chivas)

El "Canelo" Angulo afirmó que "me considero un jugador que siempre va a luchar todos los balones, que nunca va a dejar ni un balón por perdido, que va a ir a todas. Me identifico como un jugador rápido, que trata de hacer lo mejor para el equipo, que siempre trata de ayudar y eso es importante para que el equipo tenga más unión y hagamos las cosas mejor".

El mediocampista rojiblanco, en cuanto a sus metas, reconoció que este semestre "lo tomo como un nuevo reto que quiero aprovechar, donde quiero sumar más minutos y hacer las cosas de la mejor manera. Lo veo como una oportunidad para crecer, para volverme un referente de Chivas y para hacer que el equipo, primero que nada, califique y después pensar en un campeonato, que es algo que todos queremos" y añadió sobre su mejoría que "he venido haciendo trabajos que antes no hacía y a lo mejor eso me este ayudando un poco para salir con más nivel, recuperar el nivel que tenía en Necaxa o algo mejor".

Angulo, sobre la titularidad por la banda izquierda a pesar de la poca acción que ha tenido, señaló que "me he sentido cómodo con los dos (partidos) que me han puesto. No es como que yo necesite jugar con alguien en específico para mostar mi mejor nivel, eso depende de cada quien, ya está en lo individual cómo jugar o comportarse en el juego, pero con quien pongan voy a tratar de dar lo mejor de mi y tratar de ayudar también defensivamente".