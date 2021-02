Víctor Manuel Vucetich revela que temor al empate hace que Chivas retroceda y dé libertad al rival | Video Conferencia

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reconoció la noche del lunes en la video conferencia de prensa que no logra descifrar por qué su equipo cambia tanto el rendimiento del primer al segundo tiempo de un mismo partido como ocurrió en el sufrido pacto 1-1 con el club Pachuca en el Estadio Hidalgo, que cerró la séptima jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y por lo que reveló un preocupante "temor al empate" que los hace retroceder y dar libertad de acción al rival.

El experimentado entrenador del Club Deportivo Guadalajara compareció el lunes a la video conferencia de prensa tras la igualdad 1-1 con los Tuzos en la Bella Airosa, gracias a un penal atajado por el portero Raúl Gudiño en el último minuto del encuentro y que evitó una caída ante el último lugar de la clasificación general del Guard1anes 2021 y por ende, una verdadera catástrofe dentro de la institución rojiblanca en este momento.

Chivas fue un equipo completamnte distinto del primer al segundo tiempo en el Estadio Hidalgo, la noche del lunes. Luego que tomó la ventaja a los 28 minutos con ese cabezazo soberbio del capitán Jesús Molina, tuvo para incrementar la distancia, pero no lo concretó y en el complemento, Pachuca reaccionó y acosó el arco de Raúl Gudiño hasta lograr el empate con el gol de Gustavo Cabral (48'), pero el portero rojiblanco evitó la derrota al atajar un penal a segundo del final y sentenció otro pacto, ahora en la Bella Airosa.

El "Rey Midas", como se conoce a Vucetich en el entorno del futbol mexicano, reveló que el inconsciente temor a que les igualaran llevó al plantel a retroceder líneas en el campo. Error. Por lo que reconoció que "cómo me deja el contraste del equipo en las dos partes… Bueno, desde luego que a veces no nos explicamos por qué cambiamos de una primera parte que lo estábamos haciendo muy bien, a la segunda parte. Puede tenerse ese temor o no querer que nos empaten y el equipo inconscientemente se puede tirar un poco hacia atrás. Eso nos está generando que no presionemos de forma correcta y que le demos libertad al rival".

�� “A veces no nos explicamos por qué cambiamos de una primera parte que lo estábamos haciendo muy bien, a la segunda. Puede tenerse ese temor o no querer que nos empaten y el equipo inconscientemente se puede tirar un poco hacia atrás”: Víctor Manuel Vucetich. @ASMexico pic.twitter.com/V1GBGGETtB — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) February 23, 2021

El técnico de las Chivas analizó que el "primer tiempo bien jugado, buen manejo, buena presión. Tuvimos claras oportunidades sobre todo una de Alexis Vega, muy clara, que pudo haber aumentado el marcador y manejar un partido mucho más cómodo. La segunda parte como esperábamos, la reacción de Pachuca para buscar el empate, que se da en una circunstancia de juego aéreo que no hacemos una marcación adecuada. Después viene un ida y vuelta, tensión de los dos equipos, llegada de uno y de otro. Un partido con esa forma, esa intensidad y ese deseo de ganar, porque los dos necesitábamos ganar. Ellos no han ganado y a nosotros nos interesa seguir sumando para tener los puntos que no hemos podido lograr. En relación a los puntos -específicamente- no es lo que quisiéramos, pero hemos estado ahí para pelear".

�� “Primer tiempo bien jugado, tuvimos claras oportunidades sobre todo una de Alexis Vega muy clara que pudo haber aumentado el marcador y manejar un partido más cómodo. En relación a los puntos no es lo que quisiéramos, pero hemos estado ahí para pelear”: Vucetich. @ASMexico pic.twitter.com/iwy8zvk9aI — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) February 23, 2021