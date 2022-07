Chivas está trabajando a marchas forzadas para decidir de una vez por todas a cuál centro delantero contratarán para apuntalar a la plantilla rojiblanca tras la lesión de José Juan Macías, en donde Brandon Vázquez, delantero que milita en el Cincinnati FC de la MLS es una de las opciones, aunque el mismo atacante explicó su situación con el Rebaño.

El delantero nacido en California, pero hijo de mexicanos, no quiso revelar si ha habido acercamiento formal con la directiva del Guadalajara, dejándole ese tema a su directiva; sin embargo, reconoció que su familia siempre le ha ido al Rebaño.

“Crecí con toda mi familia siendo chivistas, de Guadalajara. Mi familia ha escuchado cosas, viendo las noticias y emocionados me mandan mensajes. Pero no he escuchado nada concreto en esa parte y estoy enfocado con Cincinnati. Es un equipo muy grande, con mucha historia. Creo que eso lo está viendo mi equipo, mis representantes. En México es más grande el futbol que acá, en Estados Unidos. He escuchado que así como le pasó a Chicharito o Vela, que son nombres muy grandes por lo que han hecho y con México detrás de ellos”, declaró el atacante a Fox Sports.

Brandon Vázquez es un delantero que tuvo su proceso formativo en México con Xolos de Tijuana, abandonando la Liga Mx a finales del 2016 para probar fortuna en la MLS, donde ha tenido más oportunidades, siendo uno de los mejores goleadores de su equipo en esta temporada, por lo que la directiva del Cincinnati lo cotizó en 5 millones de dólares.

¿Qué sigue para Chivas?

Pese a que el Guadalajara continúa buscando delantero, debe continuar con su participación en el Apertura 2022, por lo que se está preparando para el compromiso del próximo sábado contra Atlético de San Luis, duelo que se realizará en la cancha del Estadio Akron en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

