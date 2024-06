El zaguero del Rebaño no piensa en las contrataciones que se podrían dar en el futuro.

En las Chivas de Guadalajara hay muchos dimes y diretes acerca de los jugadores que pueden llegar como refuerzos para el Torneo Apertura 2024, además de las recientes incorporaciones de Omar Govea y Daniel Aguirre, pero para el defensor Alan Mozo ese no es un tema que le preocupe porque sabe de la responsabilidad con la que cuenta cada futbolista rojiblanco.

Una vez que concluyó el trabajo de playa en Cancún, el jugador del Rebaño Sagrado, Alan Mozo habló con los medios de comunicación en el aeropuerto de Guadalajara argumentando que si llegan o no más refuerzos es un tema que solo le compete a la directiva comandada por Juan Carlos Martínez y Fran Pérez.

Lo que sí aseguró es que cada jugador de la plantilla de Chivas tiene el compromiso de aportar su granito de arena para llevar al equipo más importante del futbol mexicano al lugar que se merece, luego de que en el 2023 tuvieron la oportunidad de coronarse en la Liga MX, pero los Tigres de la UANL los hicieron vivir una pesadilla en el Estadio Akron.

“Hay que madurar la idea de juego que vamos a tener y seguir preparándonos para el inicio del torneo. La verdad es que yo no te puedo decir de los que vienen o los que nos quedamos, pero somos los que somos y tenemos que dar el máximo para llevar a Chivas donde se merece que es pelear lo más alto”, fue parte de lo que explicó Mozo.

Mozo afirma que se quiere quedar en Chivas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Alan Mozo revela que se quiere quedar en Chivas

Sobre la posibilidad de que extienda su contrato con el Rebaño, Mozo reveló que es muy feliz en la Perla Tapatía al igual que su familia, por lo que no ve ningún problema para llegar a un acuerdo con la dirigencia rojiblanca en las siguientes semanas, ya que le queda un año y podría alargarse su estancia aún más.

“La verdad estoy muy tranquilo acá, estoy muy feliz, muy agradecido de estar en este equipo. Como tú dices, me queda un año aquí y no sabemos lo que pueda pasar. Pues mira, yo soy de Chivas, me encanta vivir aquí, mi familia está feliz acá”, explicó Mozo.