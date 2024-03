Después de 14 años jugando fuera de México, Chicharito Hernández decidió volver a ponerse la playera de Chivasen el Clausura 2024 de la Liga MX. Llegó con gran expectativa al Rebaño Sagrado, pero no logró demostrar con goles todo lo que aprendió durante su estadía en el Viejo Continente con equipos como Real Madrid y Manchester United, entre tantos otros que representó.

Y quien pudo verlo de cerca fue Julián Suárez, un tiktoker argentino que sorprendió a los chivahermanos por calificarse como fanático del Guadalajara. En entrevista con Rebaño Pasión, el aficionado dio algunos detalles que lo sorprendieron durante un reciente viaje a México observando al delantero.

“Lo estuve viendo desde la compu y en la cancha es totalmente distinto. Lo noté fastidioso con los compañeros, pero se nota que Chicharito Hernández tiene un amor propio por los colores. Viene de una lesión jodida, es grande y no es fácil a su edad. Pero se pone la camiseta y corre como un loco. Está todo el tiempo tirando diagonales o buscando las formas de conectarse con los compañeros”.

Y agregó:“Siento que los compañeros no le tienen confianza. Les cuesta darle la pelota. Creo que, a medida que vaya tomando ritmo, le va ir mejor. Algo que le criticaba a Chivas era que le faltaba la figura de un 9. Quizás con Ricardo Marín, quien comenzó a mejorar, hay más pelea en el puesto. Pero es bastante importante tener a Chicharito Hernández. Teniendo ahí la presencia de él ya te dice algo. Creo que una vez que entre una van a empezar a entrar todas“.

Julián Suárez afirmó que Chicharito Hernández está fastidioso con el equipo. (Imago 7)

De todas maneras, el fanático argentino del Rebaño Sagrado afirmó que no piensa que el fastidio se debe a un problema afuera del campo: “Veo que es dentro de la cancha. Chicharito marca un pase y toda la cancha ve el pase que marcó y no se le dan. Cosas del futbol. No veo que sea por un tema de vestidor, sino por algo de adentro de la cancha. Quizás siente que no se la dan o tiene que buscarla más. O que tiene la pelota de espalda y a un 9 de la magnitud de Chicharito Hernández lo fastidia”.

¿Qué debería hacer Fernando Gago para ayudar a Chicharito en Chivas?

Julián Suárez habló del trabajo que debe hacer Fernando Gago para que Chicharito Hernández se adapte de la mejor manera en su regreso a las Chivas. Con ese comentario cargó contra el entrenador de su misma nacionalidad al afirmar que no tiene que inventar tanto mientras esté al frente del equipo.

“Lo rodearía (a Chicharito) un poquito mejor o quizás no inventaría tanto. Él tiene la particularidad de inventar mucho. El otro día lo vi poner en la misma banda al Piojo Alvarado y Cade Cowell, no sé que podes lograr. No sé si para defender mejor o atacar mejor. Es inentendible. Hay que ver cuando Chicharito agarre un poquito más de ritmo. Deseo que ganen y le vaya bien, que haga goles. Y Fernando Gago, por favor, basta de inventar”, cerró Julián Suárez.