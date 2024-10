Las Chivas de Guadalajara se encuentran en una profunda crisis derivada de una serie de malas decisiones que han provocado esta inestabilidad en diversas áreas de la institución. Luego de una semana para el olvido que comenzó con el rumor de la salida de Fernando Gago rumbo a Boca Juniors; continuó con el polémico barreno de Piojo Alvarado a la prensa y culminó con una derrota en el Clásico Tapatío ante Atlas, la situación es crítica.

Es por eso que hombres como el ex-Chivas Marco Fabián de la Mora, han alzado la voz para alertar sobre este mal momento que vive el Rebaño Sagrado, mismo del que espera, se tomen cartas en el asunto cuanto antes, ya que una institución tan prestigiosa como es la rojiblanca, no puede permitirse una situación de esta magnitud.

El fuerte mensaje que envió Marco Fabián a Amaury Vergara

“Hoy en día creo que todo va de la mano, no es difícil. Yo creo que tienen que dar muy rápido la vuelta a la página. Amaury (Vergara) tiene que hacer algo y tomar decisiones importantes. Primeramente, que saliera él a dar la cara, él siendo el presidente y dueño del equipo, que pudiera poner orden en cuestiones por ejemplo lo del técnico (Gago). No sé qué cláusula haya tenido, pero no puede ser que no pongas una cláusula, no sé quién ha hecho, en donde no se te pueda ir en cualquier momento”, dijo Fabián en entrevista para Fox Sports.

El actual futbolista del Ranger’s FC de la liga de Andorra, insistió en que se debe tener mayor cuidado en los contratos que se firman desde las altas cúpulas con tal de que no sucedan situaciones tan vergonzosas como la del actual entrenador argentino y su repentino deseo por salir del club rumbo a Boca Juniors.

Pide Marco Fabián cláusulas para evitar casos como el de Fernando Gago

“Yo creo que debe haber cláusulas importantes o procesos donde tú tengas claro que el entrenador va a estar contigo en tu proyecto y que no estés siempre dudando de eso, más allá y aparte de que es una institución con mucho prestigio, yo simplemente de eso, creo que se tiene que empezar a dar la cara y a tomar decisiones y si se va, bueno, quien llegue ya a respetar eso y hacer las cosas bien desde un principio”, añadió.

Y aunque Fabián de la Mora cuenta con un título que lo acredita como director técnico, el haberse aventurado como directivo en Andorra le ha dado otra perspectiva sobre cómo quiere continuar su carreras tras su retiro de las canchas. Por ello, buscaría regresar al redil para tomar las decisiones importantes desde otra trinchera.

“Tengo mi título de entrenador, pero no me veo como tal. Yo todos los días sigo aprendiendo, voy tomando más cursos y haciendo mis pininos en Europa como presidente de un equipo de Primera División. Le dije (a Vergara): ‘Voy a regresar a Chivas como presidente en uno o dos años, que necesitas uno’”, sentenció.