El zaguero campeón con el Rebaño en el 2017 no tuvo reparo en hablar de lo que necesitan los rojiblancos.

Las Chivas de Guadalajara van por un boleto directo a la Liguilla en el Torneo Clausura 2024 cumpliendo con el primer objetivo tanto de la dirigencia como del cuerpo técnico, pero para competir por un campeonato no solo se requiere de ganar partidos, así lo explicó el exdefensor Jair Pereira.

El comandante fue uno de los principales líderes del Rebaño Sagrado en el título donde vencieron a los Tigres de la UANL en el 2017 bajo el mando de Matías Almeyda, sin embargo, reveló que no solo se necesitó de talento y buenas intenciones, sino de cerrar filas con el entrenador.

En este caso, pidió a jugadores de Chivas que crean en el entrenador Fernando Gago si es que quieren volver a los primeros planos del futbol mexicano, ya que la unión en un vestido es la base del éxito más allá de todas las cualidades que cada uno pueda reunir.

El consejo de Pereira para los jugadores de Chivas con Gago

“Tienen que creer en lo que les pida su técnico, si uno, dos o tres no creen en el proyecto va a ser difícil que el equipo pueda triunfar, a mí me tocó salir adelante contra un equipo que era bastante fuerte, que siempre las estadísticas estaba por encima de nosotros, y no fue así porque todos jugamos a lo mismo, creíamos en un sistema, creíamos en el técnico y como mexicanos salimos adelante porque cuando esa parte de unión existe podemos salir adelante”.

Pereira fue campeón en el 2017. (Foto: Jorge Barajas/JAM MEDIA)

“La única forma de que Chivas pueda competirle a este tipo de partidos, de rivales que menciono como América, como los regios y que tienen grandes nóminas, es que todos jalen parejo, que todos estén involucrados en un mismo sistema y que todos quieran hacer exactamente lo mismo. Así tengas enfrente a quien tú quieras, siempre el equipo es mejor que una individualidad; si ellos llegan y hacen eso como equipo pueden dar la sorpresa, de otra forma no va a pasar sabiendo que tienen buenos jugadores y yo la verdad los admiro mucho”, indicó Jair Pereira en entrevista con ESPN.

La última ocasión que Guadalajara jugó por un campeonato fue en el 2023 de la mano de Veljko Paunović, quien se ganó justamente la confianza de toda la plantilla y surtió efecto, así que la nueva misión de Fernando Gago no es únicamente ganar partidos, sino hacer que los jugadores se convenzan de su proyecto.