Afición de Chivas no perdona a Fernando Hierro por su partida: ¡INCONGRUENTE!

La partida de Fernando Hierro de las Chivas de Guadalajara dejó más malestar que otro sentimiento entre los seguidores rojiblancos, quienes tenían puestas sus esperanzas de mantenerse en los primeros lugares del futbol mexicano con el dirigente español a la cabeza del proyecto deportivo.

Con la llegada del dirigente español al Rebaño Sagrado cambiaron los procesos de trabajo y la costumbre de observar la labor de un director deportivo, pues su antecesor, Ricardo Peláez estuvo muy lejos de lo que consiguió Fernando Hierro en un año y medio.

Chivas no solo alcanzó resultados importantes bajo el mando de Hierro, también una estabilidad tanto en el vestidor como el comportamiento de los jugadores, quienes han dejado de lado las indisciplinas como en años anteriores y esto gracias al convencimiento que logró el español.

Afición de Chivas se lanza contra Hierro

Por tal motivo, los seguidores de Guadalajara no dejaron pasar la oportunidad de criticar a Fernando Hierro llamándolo incongruente por el video de despedida que grabó y que fue subido a redes sociales en la cuenta oficial del equipo tapatío, donde manifestó su orgullo de haber pertenecido al equipo mexicano.

Hierro le avisó a Amaury que se iba hace un par de días. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“¿Qué me deja Chivas? Cariño. ¿Qué me deja Chivas? Sentido de pertenencia Haber conocido un mundo que era grande. Es mucho más grande con el paso del tiempo. Ha sido algo que me dio sentido de pertenencia, orgullo de pertenecer a una institución como Chivas con su seña de identidad de jugar solo con jugadores mexicanos”, fue parte de lo que expicó Hierro.

Y esas palabras le costaron caro al exjugador del Real Madrid, ya que los chivahermanos le cuestionaron que si tenía ese sentido de pertenencia ¿por qué se iba? Una de las preguntas más frecuentes que se vieron en redes sociales, agregando que solo fue una decisión por dinero.