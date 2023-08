Aunque las Chivas de Guadalajara son un equipo que le da muchísima importancia a las Fuerzas Básicas, no todos los jugadores tienen la chance de ser promovidos al primer equipo. De hecho, en el Tapatío, hay algunos elementos que llevan mucho tiempo sin poder lograrlo.

Recientemente, fue ofrecido a Chivas un mediocampista central que finalmente arregló con otro equipo: Joaquín Esquivel. En el Rebaño consideraron que esa posición ya está cubierta y recordaron el caso de un jugador postergado en el Tapatío.

El futbolista de 24 años, Óscar Macías, es actualmente el capitán del Tapatío, con el que ha tenido buenas actuaciones. Sin embargo, su chance en el primer equipo sigue sin llegar y muchos aficionados se acordaron de él cuando Esquivel sonó como posible refuerzo.

Aunque finalmente no llegó, la posibilidad de Esquivel abrió el debate acerca de si Chivas tiene o no cubierta la posición de mediocampista de contención. Justamente, Paunovic ha utilizado en ese rol a Erick Gutiérrez, quien demostró no sentirse del todo cómodo en dicha posición.

Un puñado de minutos con Chivas

Al ya estar en una edad avanzada, es posible que Óscar Macías afronte la recta final de su etapa con el Tapatío. A pesar de sus rendimientos, el contención sólo pudo jugar siete partidos con el primer equipo. Incluso, su debut ya queda lejos: fue en 2017, pero luego pasó por varios préstamos.