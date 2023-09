No fue una semana fácil para las Chivas de Guadalajara después de la dolorosa derrota en el Clásico Nacional ante América. Las tres caídas consecutivas reavivaron muchas dudas y el entrenador, Veljko Paunovic, fue uno de los más criticados por la afición.

Este sábado, por la Jornada 9 del Apertura 2023, el Rebaño igualó sin goles ante los Tuzos del Pachuca, en un juego que mereció ganar por todas las ocasiones de gol que generó. El Estadio Akron lució repleto a pesar de los recientes resultados y Paunovic no pasó aquello por alto.

“Me encantó que el público fue unido con el equipo desde el primer momento hasta el ultimo. Me encantó que nos apoyaron, eso nos dio muchísima tranquilidad y al mismo tiempo el apoyo que necesitábamos y creo que el equipo respondió fantásticamente”, dijo Paunovic en conferencia de prensa y en señal de agradecimiento por el marco que dijo presente en el encuentro.

Destacó la unión del vestidor y criticó al periodismo

Visiblemente molesto con los rumores que circularon la última semana, sobre mal ambiente en el vestidor, Paunovic despejó cualquier tipo de dudas: “Lo que hay es una gana de recuperar nuestras formas. División ninguna. No existe. Ustedes quieren dramatizar, quieren provocar las cosas cuando no hay. Quieren sembrar las cosas que no existe. Hasta pecamos de ser bueno”, manifestó el entrenador serbio.