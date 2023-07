Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, declaró en alguna conferencia de prensa su deseo de contar con un delantero estelar que le aporte 20 goles al año. Alan Pulido, deseo rojiblanco, ya cumplió el domingo con ese exigente objetivo.

El Rebaño Sagrado, que ya cuenta con un un acuerdo de palabra con el atacante del Sporting Kansas City, se prepara para el receso del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX y disputar la Leagues Cup 2023, en la que visitará a la franquicia de Missouri y tratará de volver con el feroz atacante.

Puligol viene de anotar un doblete el domingo en el empate 2-2 con Houston Dynamo para llegar a una decena de tantos, en apenas dos meses de su retorno en mayo pasado a la MLS.

Puligol está On Fire

El delantero atraviesa su mejor momento desde que salió de Chivas en diciembre de 2019. Pulido se fue del redil como campeón goleador de la Liga MX con 12 anotaciones y en Estados Unidos, llega al doble dígito por primera vez en tres años.

Alan Pulido anotó dos veces en Houston, para evitar la derrota de Kansas City y llegar a tres en este mes de julio. El ariete marcó seis tantos en junio y uno en su regreso en mayo. El partido de Leagues Cup en Children’s Mercy Park sería clave para cerrar esta negociación. Sporting se mantiene en la pelea por el último boleto a los Playoffs de la MLS, de no avanzar, pudiera irse.

Alan Pulido supera al ataque de Chivas

Pulido, en caso de no volver con Chivas en agosto y no renovar, lo haría como agente libre en enero de 2024. Con sus 10 goles, supera Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos desde el Clausura 2022, que se combinan para cinco tantos y no han sido solución para el ataque de Veljko Paunovic.

Fernando Cevallos, periodista de Fox Sports, advirtió en su cuenta de Twitter que “Alan Pulido lleva 10 goles en la mitad de la temporada. Ya cumplió con el objetivo“. Así que Chivas debería dar el paso final para asegurar el regreso del delantero.