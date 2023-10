Chivas continúa siendo una incógnita en el futbol mexicano, sobre todo después de las recientes actuaciones en el Clásico Tapatío contra Atlas y posteriormente en el Clásico Nacional amistoso frente al América, en donde Alex Aguinaga, histórico del futbol mexicano, admitió que vislumbra mejorías en el Rebaño.

Después de sumar otro descalabro frente a las Águilas en territorio estadounidense, el ahora analista de la cadena Fox Sports aseguró que está observando mejorías en el rendimiento del Guadalajara, aunque precisó el momento en el que considera que inició la crisis: el fichaje de Erick Gutiérrez.

El exmediocampista chileno explicó que en el Rebaño comienza a notarse nuevamente la dinámica que lo caracterizó en el Clausura 2023 cuando llegaron a la Final, pero piensa que perdieron esa inercia cuando arribó el Guti, quien tiene otro ritmo de juego más pausado.

“Realmente no jugaron mal, porque con este marcador uno dice: ‘otra vez perdieron’, pero no fue el reflejo de lo que se vio. Al final la derrota se queda marcada ahí, la gente va a estar molesta, pero al menos se ve algo distinto. Ojalá que eso lo siga sosteniendo este equipo y después irá poniendo a otros que se estén disputando la posibilidad de ser titulares.

“Hoy, por ejemplo, no está Guti. La llegada de Erick Gutiérrez creo que no le ayudó mucho al Rebaño porque ahí fue cuando empezó la debacle. Coincidencias o no, el equipo perdió dinámica, intensidad y partidos. Ahora, está retomando algo de intensidad, la recuperación de la pelota fue mucho más rápida y eso les permite estar más ceca del arco rival”, explicó el exjugador en la cadena televisiva en la que colabora.

¿Qué lesión se le detectó al Guti?

Tras el partido contra Mazatlán en el Estadio Akron, Erick Gutiérrez salió de cambio por una ruptura parcial de la fascia plantar izquierda, misma que le impidió caminar durante algunos días, teniendo que recurrir a muletas para desplazarse.

¿Cuándo regresaría Erick Gutiérrez?

Aunque el Guadalajara no dio un estimado para la reincorporación del mediocampista a los trabajos, se espera que tarde entre cuatro a seis semanas, aproximadamente, por lo que en esta Fecha FIFA apenas llevaría poco más de dos semanas, por lo que iría a la mitad de su rehabilitación, aproximadamente.