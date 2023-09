Alexis Vega: En Chivas saben que no pueden cometer dos veces el mismo error

Después de la derrota ante América, por 4-0, la afición de Chivas ha mostrado su descontento con el mal momento que atraviesa el equipo. Así como hubo quienes responsabilizaron al entrenador Veljko Paunovic, otros han cuestionado el nivel de algunos futbolistas.

En el último tiempo, Alexis Vega ha sido uno de los jugadores más criticados por la afición rojiblanca. Al margen de su poca regularidad por las lesiones, el Gru tampoco ha podido marcar diferencias mientras estuvo sobre el campo. Incluso, recibió una expulsión infantil y no gravitó en el Clásico Nacional.

Como si fuera poco, se acerca la fecha de finalización de su contrato. Chivas deberá tomar una decisión con Alexis Vega: renovarlo o venderlo, pero seguramente dependerá mucho del nivel que muestre en lo que queda de semestre y de si aparecen o no equipos interesados.

Alexis Vega sigue sin convencer a la afición rojiblanca (Imago7)

Sin embargo, en Chivas ya tomaron nota de que no pueden repetir el mismo error que tuvieron con César Huerta, a quien vendieron a otro equipo de la Liga MX. Ahora el Chino brilla en Pumas UNAM y el Rebaño no tiene ni siquiera una parte de su ficha. Si hay una venta de Vega, debiera de ser en el extranjero, pero el Rebaño no puede ver una vez más como otro elemento explota fuera de Verde Valle.

Alexis Vega sería suplente ante Pachuca

Este sábado, el Rebaño recibirá a Pachuca en el Estadio Akron. Para dicho encuentro, se espera que Veljko Paunovic realice un cambio importante en el ataque: Yael Padilla regresaría a la titularidad en lugar de Alexis Vega, quien no jugó nada bien el Clásico Nacional.