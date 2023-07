Chivas comenzó de la mejor manera el Apertura 2023 de la Liga MX luego de haber ganado los tres juegos ante León, Atlético de San Luis y Necaxa. Por otro lado, previo al debut en la Leagues Cup, Alexis Vega de su momento en el Rebaño Sagrado y de lo importante que ha sido Veljko Paunovic.

A lo largo de todo el Clausura 2023, el equipo Rojiblanco pudo hacerle frente al torneo sin el Gru en el once titular. A su vez, su regreso no terminó de mostrar su mejor versión ya que en la Liguilla no terminó de dipustar ninguno de los partidos.

Por otro lado, Alexis Vega se perfila para ver minutos ante Cincinnati, por lo que habló de su momento y de lo importante que ha sido Veljko Paunovic como su entrenador en Chivas.

Alexis Vega se ha rendido ante Veljko Paunovic. (Foto: Imago 7)

“Justo ayer platicaba con mi representante y mi esposa y que llevamos mucho tiempo sin hacer ninguna tontería. Lo he dicho muchas veces cuando llegué era mucho más inmaduro tenía 21 años no sabía a veces lo que era bueno y lo que era malo”, comentó en diálogos con TUDN.

Y agregó: “Cuando llegó Paunov me tomó como en ese rol de ser líder del equipo. En ningún otro proceso algún técnico me tomó de esa manera y él me ha regañador bastante, me ha llamado bastante la atención porque cuando él llegó llegaba un minuto tarde a la charla, un minuto tarde a la comida. él me cambió esos hábitos. Me dijo que consideraba un líder y que un líder da un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha”.