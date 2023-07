Chivas ha puesto la mente en la Leagues Cup 2023 luego de que haya comenzado de la mejor en la Liga MX. Por otro lado, quien se prepara para tener su regreso es Alexis Vega, que habló la torneo que vivirá en los Estados Unidos y sobre cómo se sintió ante Athletic de Bilbao.

A lo largo de los primeros tres encuentros, Veljko Paunovic pudo suplir la ausencia del Gru con Isaac Brizuela. Sin embargo, ante San Luis y Necaxa apareció de la mejor manera Yael Padilla para no dejar dudas en el carril izquiezquido del atacante.

Por otro lado, ante Athletic de Bilbao, Alexis Vega volvió a ver acción y fue de la mejor manera ya que lograron la victoria junto Erick Gutiérrez. A su vez, previo a la Leagues Cup, el extremo Rojiblanco habló de qué manera va a tomar este torneo y cómo se sintió ante Athletic de Bilbao.

Alexis Vega habló de momento post lesión. (Foto: Imago 7)

“Trato de esta Leagues Cup agarrarla para tomar ritmo. Físicamente no hice pretemporada por el tema de la lesión”, comentó el atacante a TUDN. Y agregó: “El domingo me sentí bastante bien. Es ir agarrando el ritmo en cada partido. Si me toca jugar 50 minutos, 40 lo agarré al máximoa para esformzarme y llegar a mi máximo nivel”.

¿Cuándo se enfrentan FC Cinccinatti y Chivas?

FC Cinccinatti será el primero en debutar en la Leagues Cup cuando enfrente a Sporting Kansas City en su casa. Recién el 27 de julio recibirá a Chivas en el TQL Stadium.