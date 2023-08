Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, reveló este martes la nueva rutina de trabajo que cumple para prevenir más lesiones en sus rodillas. El ariete rojiblanco se prepara para debutar el viernes, cuando visiten a Juárez en la reanudación del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El estelar atacante del Rebaño Sagrado formó parte de la sesión matutina del martes en Verde Valle para afinar los detalles de la visita a los Bravos. Vega regresó a la acción en la breve participación de los rojiblancos en la Leagues Cup 2023.

El Gru Vega ofreció este martes una reveladora entrevista para Claro Sports. El delantero reconoció que a parte del entrenamiento con el equipo: “Estoy trabajando personalmente, por las tardes también. Igual, con los profes de Chivas“.

Alexis Vega habló de su peso

El atacante de las Chivas reveló en Claro Sports que “estoy cuidando mucho el tema del peso“. Advirtió que “estoy tratando de mantenerme y de poder bajar un poquito más, para que obviamente sabemos que el peso perjudica las rodillas. Estoy cuidando todos los aspectos físicamente“.

La rutina de Alexis Vega para evitar más lesiones

Alexis Vega confesó su nueva rutina en Chivas para evitar más lesiones. Señaló en Claro Sports que “estoy haciendo trabajos preventivos antes de entrenar, antes de los partidos. Después de cada entrenamiento voy y fortalezco un poco la rodilla cuando me toca. Es como tengo que trabajar de ahora en adelante para poder mantener mi rodilla sana, muy fuerte y que no me vuelva a impedir jugar al futbol por mucho tiempo“.