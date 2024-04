Alexis Vega pudo ser uno de esos jugadores que marcaran época en las Chivas de Guadalajara, sin embargo se quedó muy lejos de ser ese referente que tanta falta le hizo al equipo en los momentos cruciales, aunque lo que sí pudo hacer es convertirse en el mejor pagado de la historia de los rojiblancos.

Gracias a la gestión de Ricardo Peláez como director deportivo, el Gru pasó de ser un jugador con un buen salario al futbolista mejor valorado de todo el Rebaño Sagrado, ya que anualmente estuvo percibiendo entre tres y cuatro millones de dólares, lo cual nunca le habían ofreciendo a ningún futbolista.

Pero en la cancha Vega siempre dejó mucho que desear, pues en los duelos decisivos nunca marcó esa diferencia a la que estaba obligado, ni tampoco le pudo marcar un solo gol al América, tal vez su único cliente fue Atlas, pero realmente se quedó lejos de lo que se esperaba.

Alexis Vega ya se dio tiempo para hablar de Chivas

Ahora que está en Toluca, Alexis Vega recordó su pasado en Guadalajara para aclarar que no le pesó la camiseta ni tampoco quedó a deber porque siempre se entregó al máximo: “Se hablan muchas cosas de mí, pero algo que me molesta muchísimo es que mucha gente ignorante, que no ve futbol, dice que me pesó la camiseta y eso no es cierto. Me quedo tranquilo porque dejé el alma por Chivas”, declaró para Claro Sports.

Vega nunca le pudo anotar al América con Chivas. Foto: Imago7

No obstante, estando en la Perla Tapatía el atacante nunca salió a dar una postura sobre las sanciones que recibió por sus indisciplinas, pues al menos un par de ellas fueron ventiladas como la del 2020 cuando estaba bebiendo alcohol en pleno confinamiento por el COVID-19 junto a Uriel Antona.

Y la gota que derramó el vaso fue la del torneo anterior cuando fue parte de los organizadores de una reunión en Toluca antes del partido de la Fecha 10, por lo cual lo separaron del primer equipo y a pesar de que el entrenador Veljko Paunović no lo quería en su plantilla de nuevo, tuvo que acceder en los últimos partidos de la campaña, incluso frente a Pumas de la UNAM, Vega falló el penalti con el que pudieron recibir en casa el juego de Vuelta de los Cuartos de Final precisamente frente a los felinos, de no haber perdido ese juego de la fecha 17.

Aunado a ello, de acuerdo a varias fuentes el Gru tenía amenazada a la directiva rojiblanca con demandarlos si no le permitían terminar su contrato que expiraba en el verano de este 2024, ya que no quiso emigrar cuando hubo acuerdos con otros equipos para que se fuera, hasta que llegó Toluca y lo convenció gracias a un jugoso contrato. Pero de estos temas, evidentemente Vega nunca ha querido hablar.