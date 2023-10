En las Chivas de Guadalajara los problemas sobran con todo lo que ha ocurrido esta semana a partir de que se filtraron los nombres de tres futbolistas que incurrieron en una grave indisciplina el domingo anterior en Toluca, aunado a la repentina salida de Veljko Paunović de la dirección técnica, generando que Amaury Vergara pusiera manos a la obra para buscar al nuevo estratega.

Y el dueño del Rebaño Sagrado sabe lo que necesita el plantel rojiblanco que se ha cansado de romper el reglamento interno de una u otra manera, por ello Amaury ha definido lo que busca en un proyecto a largo plazo, ya que para el resto de este Apertura 2023 no será posible cumplir con la idea que tiene en mente, al menos sus personas más allegadas que también tienen injerencia en las decisiones.

Paunovic dirigirá a Chivas en el Clásico Tapatío del sábado en el Estadio Akron frente al Atlas y a falta de que se haga oficial, será el último duelo del serbio en el banquillo rojiblanco, ya que habría aceptado la oferta del Almería de España para tomar el cargo y dejar el proyecto que inició con Fernando Hierro hace apenas unos meses.

Amaury Vergara quiere disciplina en Chivas y piensa en el Tuca Ferretti

El nombre de Ricardo Tuca Ferretti saltó a la luz como una opción para el futuro, porque en este torneo no podría asumir las riendas de Guadalajara al empezar la campaña en el banquillo de Cruz Azul, sin embargo, no se descarta que para el 2024, al menos sea uno de los candidatos más fuertes para quedarse con el cargo.

“Amaury, cómo les dije, no está en Guadalajara, pero su gente cercana a él dice que el dueño quiere a un militar con disciplina. ‘Mira, su gente quiere al Tuca porque es el único que los meterá en cintura’. Rápido le dije que no era posible porque Ricardo ya dirigió a Cruz Azul este torneo… ‘Eso no le importaría; la gente de Amaury piensa en un proyecto de disciplina no a seis meses, sino a años. No les importaría no registrarlo y tenerlo desde ya sin que sea el técnico. Pero hay más candidatos. Lo que te digo es que Tuca es el candidato militar. Hay otros con distinto corte’”, fue parte de lo que publicó Miguel Arizpe en Mediotiempo.