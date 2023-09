El dueño de las Chivas de Guadalajara,Amaury Vergara no quiere pensar en el futuro, ya que su única intención en centrarse este Torneo Apertura 2023 donde el objetivo esta muy claro, cobrar revancha de lo que ocurrió en el certamen pasado cuando se quedaron a un tiempo de ser campeones cuando perdieron la Final con los Tigres de la UANL.

El propietario del Rebaño Sagrado sabe que hay cuentas pendientes que entregarle a la afición después del desaire que significó quedarse en la orilla del campeonato que hubiera significado la decimotercera estrella en el escudo, por ello lejos de pensar en el legado que buscar dejarle al equipo más importante del futbol mexicano, solo quiere ir paso a paso cumpliendo los objetivos.

Y es que Amaury Vergara tomó las riendas de Chivas en el 2019 cundo el equipo atravesaba la crisis más dura durante la gestión de su familia, por ello tuvo que ir buscando las piezas claves que pudieran arrojar resultados no solo deportivos, también financieros porque hubo números rojos que se hicieron evidentes a todos los niveles de la institución.

El verdadero sueño de Amaury Vergara con Chivas

En este sentido, Vergara confesó que por el momento su objetivo es ganar el campeonato y dejar los cimientos importantes de un club que también forme valores y buenas personas dispuestas a poner en alto el nombre de México: “Espero que con ese conjunto de acciones, podamos marcar una página linda, pero sobre todo, que podamos regalar muchas alegrías a la afición. Sabemos que para lograr eso tenemos que hacer un equipo de época, que es lo más difícil, yo sueño con el siguiente campeonato, con poner una gran copa en la vitrina. Estamos trabajando lo más duro posible para lograrlo”.

“No me gusta pensar en cómo se va a hablar de mí en un futuro. Me gusta más pensar en lo que a mí me apasiona y cómo yo puedo entregarle mi compromiso y mi trabajo a una gran institución que es Chivas, que viene de hace más de cien años y que el día en el que ya no esté, va a continuar. Es una oportunidad el poder aportar a los libros de historia de una gran institución, y eso me motiva más. Me apasiona”, abundó Vergara en entrevista con el programa Peloteando.