André Jardine se enfrascó en varios intercambios con Fernando Gago, durante el partido del sábado en el Estadio Azteca. Chivas de Guadalajara sucumbió por la mínima diferencia envuelta en polémica ante América, en la Semifinal de Vuelta del Torneo Clausura 2024. Significó la quinta edición del Clásico Nacional en estos cinco meses del años y que determinó el pase azulcrema a la Gran Final de la Liga MX. El brasileño se agrandó en la conferencia para advertir al argentino y todo el entorno rojiblanco tras cuestionar el Clásico de México.

El director técnico de las Águilas asistió a la sala de conferencias del Coloso de Santa Ursula, para ostentar su pase ante el Rebaño Sagrado. Jardine, tras el solitario gol de Israel Reyes (61′) cuestionado por una posible falta previa de Igor Lichnovsky, se refirió a la rivalidad con los tapatíos. El gaúcho reconoció que “es un clásico. Yo vengo de un país que hay muchos clásicos y voy a compartir un pensamiento que tengo: los clásicos son 50 y 50 por ciento, de responsabilidad, de tener que ir por la victoria. La presión es igual, sino no es un clásico“. Así, como se vive el Inter vs. Gremio en su natal Porto Alegre.

Jardine prosiguió y refirió a la prensa que “este es un clásico. El partido de ida fue parejo y el rival, por jugar en su casa, tuvo que salir más, tuvo que buscar el gol. Inclusive, por la ventaja que teníamos de la campaña y no es que fuimos a empatar, no; fuimos a ganar. Pero, ahí los méritos fueron de Chivas en el primer partido de defender muy bien, de cortarnos los circuitos. De conseguir sacar muchas veces a (Álvaro) Fidalgo del juego, otras veces a Jona (Dos Santos)“.

El brasileño aseveró que “el futbol son dos partes. Si cuando tu nos consigues estar fino en ataque, proponer; tu tienes que defender muy bien. (Luis) Malagón, la verdad, que hizo dos o tres paradas en el primer partido. Entonces, nos sentimos todo el tiempo muy bien defensivamente y nos gustaría haber jugado mejor en el primer partido. Ya hoy, (se jugó) mejor tanto con pelota y defensivamente seguimos muy sólidos, muy fuertes“. Así, se agrandó para advertir a las Chivas que es: “El segundo torneo consecutivo que decidimos nuestro destino con un Clásico y la segunda vez que pasamos nosotros“. Indicó que con Guadalajara: “Si es un clásico, que la exigencia tenga que ser igual de los dos lados, sino -para mí- no es clásico“.

El análisis de André Jardine sobre el Clásico Nacional

André Jardine prosiguió con su incendiaria conferencia de prensa en el Estadio Azteca. Platicó que “de lo que se habla afuera, yo lamento un poco, porque salen muchas cosas que no son verdad y ahí está. Creo que en los partidos se ve el nivel del equipo, la forma en que están comprometidos. Si bien, no siempre jugamos como nos gustaría, porque no somos máquinas. Los jugadores no son robots, que aprietas un botón y siempre están en su máximo nivel“.

El entrenador reconoció que “hay que también recordar que del otro lado hay un rival, que también te estudia, que planea, que también consigue neutralizar tus puntos. Para mi fue un poco lo que pasó en el primer partido“. El timonel gaúcho afirmó que “hoy hablar solo de cosas buenas. Para, mi hicimos un muy buen partido, siempre controlado, yendo al frente, buscando el gol. Sabiendo que el cero a cero nos servía, fuimos el equipo que siempre estuvo más al ataque, más cerca del gol“. Luego de olvidarse del tiro al travesaño que le estrelló Roberto Alvarado, el brasileño indicó que “hay que celebrar mucho ahora, porque no es fácil llegar a dos finales, disfrutar, darnos el derecho de disfrutar una noche, un día y a partir del lunes, estar muy enfocados en la Final“.

Agradecimiento de Jardine en plena conferencia

El estratega brasileño del América inició su conferencia de prensa con un discurso especial, con agradecimientos. Jardine comentó que “hoy fue de estos días que tu agradeces estar en el futbol, ver el Azteca con tanta gente, la gente saliendo feliz, el apoyo todo el tiempo fue impresionante. bien, una final más. Es muy importante en este club conseguir siempre estar en instancias finales“.

André Jardine confirió que “yo no creo que vamos a conseguir conquistar todos los títulos que juguemos, pero el objetivo es estar siempre peleando por ellos y lo más arriba posible. Entonces, en dos torneos consecutivos estar en finales, creo que ya van 10-11 años de la última vez que América consiguió estar en dos finales consecutivas“.