Cristian Calderón reaccionó a la clasificación del América a la Gran Final del Torneo Clausura 2024 tras marginar a las Chivas de Guadalajara. La victoria por una polémica mínima diferencia en el Clásico Nacional tuvo un sabor “especial” para el ahora defensor de las Águilas. El Chicote, que protagonizó un controvertido gesto contra la afición rojiblanca, se refirió a su exquipo tras el partido en el Estadio Azteca.

El lateral izquierdo, quien integró el plantel del Rebaño Sagrado hasta diciembre pasado, platicó con la prensa en la zona mixta. Esto, luego de la Semifinal de Vuelta de la Liga MX, en el Coloso de Santa Ursula. Calderón habló con los medios presentes como si se tratara de una leyenda azulcrema, como si fuese americanista desde la cuna. Por lo que dejó una insólita declaración a los tapatíos.

El Chicote Calderón reconoció a los medios presentes que “siempre va a ser especial ganar una semifinal y a tu acérrimo rival. ¿A quién no le emocionaría eso? Al final, nosotros trabajamos para ganarle al rival que sea. Hoy lo hicimos contra Chivas y estamos en la final“. Una declaración que dejó atónito a todos, pues hace cinco meses era parte de la nómina del Guadalajara.

Calderón se advirtió: “contento de llegar acá y con estos colores disputar una final más. Creo que el equipo está bien, el equipo está muy contento y no tengo otra cosa más que agradecerle a la institución por haberme dado la oportunidad. Es algo muy importante, tuve por ahí algunos problemas que al final estando dentro del campo con mis compañeros hicieron que se me olvidara todo lo externo. Hoy me siento feliz, me siento muy contento de llegar a una final con América. Para ellos el bicampeonato, yo voy por mi primer título acá“.

Cristian Calderón se vio llorar tras culminar el partido en el Estadio Azteca (Récord)

El descaro de Chicote Calderón ante la prensa nacional

El ahora defensor del América, oriundo de Tepic, Nayarit, se refirió a la grandeza del América y evitó hablar sobre las críticas hacia el club. Esto, después de referir tantas veces lo mismo sobre Guadalajara, durante su paso por el club tapatío.

Chicote, en su descarada declaración, señaló que “siempre se va a hablar, para bien o para mal siempre se va a hablar de esta institución, que es la más grande. Se gane o se pierda, nunca vas a tener contenta a la gente. Nosotros sabemos lo que hacemos adentro del campo, hoy nos vamos contentos, felices y vamos por el bicampeonato“.

Chicote habló sobre la eliminación en Concachampions

Cristian Calderón dejó a un lado la eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Esto, para resaltar la unión y el amor de la plantilla azulcrema tras despedirse en la Semifinal del evento. El defensor consideró que “nos dolió, pero sabíamos que venía algo todavía más importante. Nos hubiese gustado estar también en la final de Concachampions, no se dio. Nos toca remar contra corriente, el equipo trabajó para esto. Todos los días yo veo cómo mis compañeros se parten la madre por sacar esto adelante. La unión, la confianza y el amor que tienen todos por esta playera es lo que nos sacó adelante“.