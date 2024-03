Ángel Sepúlveda le restó importancia a Chicharito Hernádnez previo a Chivas vs. Cruz Azul

Chivas enfrenta este sábado a un Cruz Azul que viene siendo uno de los grandes protagonistas en el Clausura 2024. Por otro lado, en medio de está está la presencia de Javier Hernández, pero Ángel Sepúlveda le restó importancia a que el máximo goleador de la Selección Mexicana esté presente.

A lo largo de los últimos meses toda la Liga MX estuvo muy al pendiente de la posibilidad de que Chicharito regrese a vestir los colores Rojiblancos. Recién el sábado pasado logró ver minutos luego de 14 años en el Guadalajara en lo que fue la victoria del Guadalajara ante América por 3-1.

Por otra parte, esta noche el Rebaño Sagrado tiene un encuentro clave para marcar la diferencia en la tabla general cuando enfrente a Cruz Azul. Debido a esto se espera la presencia de Javier Hernández, pero Ángel Sepúlveda le quita valor a la presencia del máximo goleador histórico de la Selección Nacional de México.

“Vamos a esperar al mejor equipo rival. Nosotros tenemos que atacar todo lo que es el entorno, lo que es en la cancha y tenemos que estar preparados”, comentó el exjugador de Chivas a Fox Sports.

Ángel Sepúlveda le rstó importantacia a la precencia de Chicharito Hernández. (Foto: Imago7)

Y agregó: “No hemos tocado el tema a fondo. Nos estamos preocupando más por nosotros, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Ellos tendrán sus motivaciones y se respetarán, pero nosotros tenemos que estar enfocados en Cruz Azul”. El juego comenzará a disputarse a las 19:05 del Centro de México.

De todas maneras, Sepúlveda no negó la gran carrera que llevó adelante el atacante Rojiblanco. “Sabemos lo que representa y lo que ha hecho en su carrera. Es muy importante y hay que respetarlo. Es un gran jugador y ha hecho una carrera inigualable, pero nosotros estamos más enfocados en nosotros que en el rival”, cerró.

Ángel Sepúlveda habló de su paso por Chivas

En diálogos con ESPN, el atacante de Cruz Azul habló de su mal paso por Chivas. “Nada más tuve un técnico. Creo que no me dio las oportunidades que yo merecía. Jugué muy poco, prácticamente nada. Fue duro, una etapa donde te cuesta, no quieres ir ni a entrenar. Son cosas que le pasan al jugador. Te las pueden platicar, pero hay que vivirlas para entenderlas”, dijo Sepúlveda.

Y añadió: “Son cosas que no te acaban, que te hacen más fuertes. Se le dio la vuelta, rápido encontré equipo en su momento, empecé a jugar. Al final de cuenta lo que uno quiere es competir, tener la oportunidad de buscar un puesto, eso es lo que siempre he peleado a lo largo de mi carrera. No se dieron las cosas como ambos hubiéramos querido, pero hoy estamos disfrutando, contentos, esperando que sea un lindo partido”.