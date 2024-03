Este sábado, en el Estadio Azteca, las Chivas de Guadalajara visitarán a uno de los principales anfitriones que tiene el Clausura 2024. Por la jornada 10, el Rebaño se enfrentará ante Cruz Azul, rival que llega como uno de los tres líderes que tiene el certamen. El choque también tiene varios ingredientes especiales, pues hay varios jugadores con pasado en el otro equipo.

Así como Uriel Antuna pasó por Chivas y hoy es una de las figuras de Cruz Azul, o Roberto Alvarado, quien es un gran valor del Rebaño Sagrado y llegó como intercambio con el “Brujo”, hay otro caso menos quizás menos significativo, como el de Ángel Sepúlveda. El delantero tuvo un paso poco fructífero por Verde Valle y hoy goza de más protagonismo en La Noria.

Angel Sepúlveda señaló a José Saturnino Cardozo por no darle oportunidades en Chivas

En diálogo con ESPN, Ángel Sepúlveda palpitó el duelo entre Cruz Azul y Chivas. Además de analizar la reciente derrota de su equipo frente al América, el atacante también recordó su flojo paso con la playera del Rebaño Sagrado. Allí, aunque sin nombrarlo, señaló al culpable de aquella olvidable etapa de su carrera.

“Nada más tuve un técnico. Creo que no me dio las oportunidades que yo merecía. Jugué muy poco, prácticamente nada. Fue duro, una etapa donde te cuesta, no quieres ir ni a entrenar. Son cosas que le pasan al jugador. Te las pueden platicar, pero hay que vivirlas para entenderlas”, dijo Sepúlveda haciendo alusión al entrenador José Saturnino Cardozo.

Sepúlveda no pudo rendir en Chivas e incluso bajó a jugar algunos partidos con el Sub-20 (Imago7)

El exdelantero rojiblanco explicó cómo le hizo para revertir la situación tras aquel paso por Verde Valle: “Son cosas que no te acaban, que te hacen más fuertes. Se le dio la vuelta, rápido encontré equipo en su momento, empecé a jugar. Al final de cuenta lo que uno quiere es competir, tener la oportunidad de buscar un puesto, eso es lo que siempre he peleado a lo largo de mi carrera. No se dieron las cosas como ambos hubiéramos querido, pero hoy estamos disfrutando, contentos, esperando que sea un lindo partido”, reflexionó Sepúlveda.

El paso de Ángel Sepúlveda por las Chivas de Guadalajara

Sin dudas la etapa de Sepúlveda como rojiblanco dejó mucho que desear, pues el futbolista apenas llegó a disputar 10 partidos oficiales -5 por Liga MX y 5 por Copa MX- marcando únicamente un gol, ante Morelia. En cambio, su paso por La Noria está resultando más productivo, pues aunque en este Clausura 2024 sólo lleve dos goles, en el pasado torneo convirtió otros seis que lo convirtieron en una pieza de ataque interesante para Cruz Azul.