Antonio Briseño y Uriel Antuna volverán a encontrarse tras la bronca en el último Chivas vs. Cruz Azul

La jornada 10 del Clausura 2024 tendrá uno de sus partidos más interesantes en el duelo que protagonizarán Cruz Azul y las Chivas de Guadalajara. El Estadio Azteca recibirá a dos de los equipos más populares de México, los cuales sueñan con pelear por el título. Dicho enfrentamiento será también especial por los futbolistas que vistieron anteriormente la playera del equipo rival.

Así como Ángel Sepúlveda habló de su etapa como rojiblanco antes del duelo entre la Máquina y el Rebaño, otro de los focos de atención posará sobre la figura de Uriel Antuna. El “Brujo” tuvo un paso poco fructífero por Verde Valle y se acabó marchando en intercambio por Roberto Alvarado, quien hoy es una de las principales figuras de Chivas.

Antuna vs. Briseño, el duelo que se repetirá el próximo sábado

Antuna no pudo dejar un buen recuerdo en la afición y enfrentarse a Chivas es un partido especial para él. Así lo demostró con su polémico festejo hace un año atrás, cuando tuvo un fuerte cruce con Antonio Briseño, defensor central rojiblanco que es también reconocido por su fiereza y personalidad a la hora de salir al campo de juego.

El año pasado, en abril, Chivas y Cruz Azul se enfrentaron por la Jornada 16 del Clausura 2023. La Máquina comenzó ganando con gol de Antuna, quien besó el escudo en una clara provocación hacia la grada rojiblanco. Luego los dirigidos por Veljko Paunovic dieron la vuelta al marcador con goles de Víctor Guzmán y Ronaldo Cisneros.

En los minutos finales, Cruz Azul se fue con todo en busca del empate y tras un centro al área, Antuna fue a por el balón en disputa con Antonio Briseño, aunque no pudo imponerse y todo terminó en saque de puerta. Sin embargo, el atacante generó revuelo, pues cayó al suelo simulando una falta e hizo enojar al Pollo, quien se le fue encima reclamándole la actitud. Hubo una fuerte bronca, con el Brujo riéndosele en la cara al defensor y este último levantando a la afición del Estadio Akron. Este sábado, Antuna y Briseño volverán a encontrarse, en lo que puede ser uno de los duelos claves del partido entre la Máquina y el Rebaño.

Antonio Briseño habló sobre Antuna

Antuna y Briseño se sacaron chispas hace un año (Imago7)

Un año después de aquel encontronazo, al Pollo Briseño le preguntaron por quien fuera su excompañero y prefirió no entrar en polémicas: “Uriel Antuna alrededor de su carrera ha crecido bastante, buenas palabras, estuvo con nosotros (Chivas) y es un tipo al cual lo estimo mucho”, manifestó el defensor en diálogo con W Radio.

Antuna sobre su festejo

Por su parte, Uriel Antuna también habló en la previa al duelo del sábado, y aunque no habló sobre Briseño, sí que reflexionó sobre festejo ante el Rebaño Sagrado: “Creo que de esa manera, me equivoqué. Porque estuve allí y se merece un respeto, por lo que es la institución. Aquí, públicamente, digo que no va a volver a pasar y nada, pedir una disculpa, prácticamente. Entonces, todo mi respeto para Chivas y obviamente, que gane el mejor“.

Incluso, el Brujo también hizo autocrítica por lo que fue su estadía en Verde Valle, donde no estaba tan enfocado como hoy en día: “Cometí demasiados errores cuando estuve en Chivas, que ahorita los vengo corrigiendo. Creo que es eso, me di cuenta de lo que realmente era importante y me enfoqué en lo que tenía que hacer“.