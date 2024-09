En las Chivas de Guadalajara uno de los candidatos que siempre ha estado sobre la mesa es el nombre de Antonio Mohamed y justo ahora que no tiene equipo se convierte en un estratega que puede ser opción para el futuro en caso de que los objetivos no se cumplan en el Torneo Apertura 2024 con Fernando Gago.

El Rebaño Sagrado ha tenido al menos en una ocasión al Turco en el radar y esto se dio cuando Ricardo Peláez era el director deportivo, sin embargo por varias razones no se llegó a un acuerdo dejando de lado el deseo de muchos chivahermanos, pero tampoco se descarta que en el futuro vuelva a ser una posibilidad.

El lunes pasado en TUDN transmitieron una charla que sostuvo Mohamed con el periodista David Faitelson, pero se dio un hecho extraño cuando el argentino enumeró a los cubes grandes del balompié nacional sin mencionar a Chivas, ya que puso por delante al América y a clubes como los Tigres de la UANL y Monterrey, equipo al que ha dirigido en dos ocasiones.

“Es un equipo que siempre tuve la inquietud (Chivas(, hablé con los directivos y nunca se dio. A mí me parece que hoy hay cinco equipos que tienen que estar en la mesa grande que son América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey y Toluca. En el segundo escalón viene Pumas, con Pachuca, Tijuana, Atlas, entre otros, la clase media alta”.

Mohamed ha sido campeón con Xolos, Monterey y América. Foto: Imago7/ Andrea Jiménez

“Estuve a punto de ir Argentina a dirigir ahora, tuve varias posibilidades, pero preferí que no. También estuve a punto de ir a la liga árabe en junio, pero no me animé. Ahora estoy esperando. Si en México se da para los equipos que yo quiero, iría a México y si no, me iré en otro lado. Pero en diciembre voy a dirigir”, fue parte de lo que explicó en la entrevista.

Mohamed recuerda que fue candidato para dirigir al Tricolor

En la misma conversación, Mohamed señaló que fue entrevistado por los altos mandos del futbol nacional para hacerse cargo de la Selección Mexicana: “Tuve acercamientos en la última donde fue Diego Cocca, estuve en una charla con los dueños. “(Alejandro)Irarragorri no estuvo en la charla, era de los que tenía que estar, pero no estuvo. Jesús (Martínez) desistió a estar, estaba Emilio (Azcárraga), (Amaury) Vergara, Jorgealberto (Hank), (Ernesto) Tinajero”.