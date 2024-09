El atacante se ha convertido en un elemento clave para el estratega del Rebaño, por lo que es una baja sensible.

Las Chivas de Guadalajara pasan por un mal momento luego de perder frente a América el Clásico Nacional y de paso cortar una racha sin derrota de dos partidos en el Torneo Apertura 2024, por tal motivo llegan con la presión de obtener los tres puntos de cara al encuentro que sostendrán este miércoles cuando reciban a León por la Fecha 8.

El Rebaño Sagrado no solo recibió un duro golpe en el descalabro contra los azulcremas, también perdió la posibilidad de romper la hegemonía que sostienen el acérrimo rival al no perder ante los rojiblancos desde el 2017 en un partido de liga, por lo tanto, Fernando Gago tiene mucho por mejorar en el futuro inmediato.

Pero todavía hay una noticia peor para Chivas y es que el delantero Cade Cowell no pudo estar en el duelo contra las Águilas por problemas musculares de los cuales no ha habido un comunicado oficial por parte de la escuadra tapatía, pero es una realidad que algo no anda bien, por lo cual empezaron a surgir las versiones desde TV Azteca que la situación llevará mucho más tiempo del esperado.

Fue el comunicador Omar Villarreal quien adelantó en su cuenta de X que el Vaquero no podrá ser considerado al menos en las siguientes cuatro semanas por una lesión muscular, tal como sucedió desde hace varios días con Javier Hernández, Gilberto Sepúlveda y el mismo Gilberto Orozco, quien ante América se resintió.

Cowell tiene problemas musculares. Foto: Especial

“Vaquero al menos un mes fuera por lesión muscular ¿Quién para ocupar el puesto? Yo apostaría por Yael Padilla y Fidel Barajas. Necesitan minutos”, fue lo que publicó el famoso Villa Villa en la red social. Y es que desde el departamento de comunicación de Guadalajara no ha habido ningún comentario al respecto.

Chivas vs. León: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo el partido de la Jornada 8?

Será este miércoles 18 de septiembre cuando el Rebaño regrese a la actividad con la única misión de olvidar lo que pasó en el Clásico Nacional, por lo cual buscarán que León pague los platos rotos en un duelo dentro de la Fecha 8 que se realizará en el Estadio Akron a partir de las 19:05 horas y se podrá observar por la señal de Amazon, te recordamos que en el Rebaño Pasión también tendremos todos los detalle.