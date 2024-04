Chivas está convirtiéndose en un club que apuesta ciegamente por las fuerzas básicas desde la llegada de Amaury Vergara a la presidencia, propuesta que ha tratado de consolidar con Fernando Hierro y Fernando Gago, quien ha tomado una drástica decisión con varios canteranos en este Clausura 2024.

El Pintita fue elegido como el sucesor de Veljko Paunovic debido a su experiencia para trabajar, impulsar y consolidar a futbolistas juveniles que provienen desde la cantera, ideología que ha mantenido en este primer semestre en el Guadalajara con jugadores como Raúl Rangel, Leonardo Sepúlveda o Yael Padilla.

Sin embargo, hay otros elementos que no han contado con la misma suerte de convencer al estratega de darles cabida en el primer equipo, por lo que el timonel argentino ha decidido devolverlos a las fuerzas básicas para que sigan madurando y consolidándose.

Algunos de los ejemplos más notorios son Raúl Martínez, Jesús Brígido, Gael García y Armando González, quienes poco a poco han ido perdiendo presencia en las convocatorias del chiverío en el Clausura 2024 y su participación se ha limitado a ser en divisiones inferiores.

Hay que recordar que en el Rebaño se han realizado varias contrataciones de jugadores como Chicharito Hernández, Cade Cowell o Erick Gutiérrez, por lo que los jóvenes rojiblancos estarían buscando una oportunidad frente a estos futb0listas consolidados en el balompié nacional e internacional.

Raúl Martínez

El zaguero ha tenido una carrera de altibajos pese a tener menos de un año de haber debutado bajo la tutela de Veljko Paunovic, ya que estuvo inmiscuido en una indisciplina, ha sufrido lesiones y ahora no es del total agrado de Fernando Gago, quien lo mandó al Tapatío, escuadra en la que inclusive ha aparecido en el once ideal de Liga de Expansión.

IMAGO 7

Jesús Brígido

Este habilidoso extremo no ha podido convencer a Fernando Gago, quien lo ha usado en Concachampions o amistosos, pero no le ha dado ni un minuto en Liga MX, por lo que lo ha enviado al Tapatío y a la Sub 23, en donde tiene actividad recurrente.

IMAGO 7

Gael García

Era una de las primeras apuestas de Pintita desde su llegada a Chivas y prueba de ello fue que lo debutó en el Máximo Circuito en la jornada 1 contra Santos; sin embargo, ha ido perdiendo la confianza del argentino, por lo que ha jugado en Liga de Expansión e inclusive en la Sub 23.

IMAGO 7

Armando González

La Hormiga, quien era una de las máximas promesas de la cantera del Guadalajara el semestre anterior no ha recibido oportunidades de jugar debido a la saturación de centros delanteros que hay en el primer equipo con Chicharito, Ricardo Marín y José Juan Macías, por lo que ha sido devuelto a la Sub 23, en donde sigue haciendo goles.