Así queda Chivas en la tabla general tras el partido de Querétaro vs. América del Apertura 2023

Queda claro que esta semana no es la mejor para todo Chivas luego de que haya perdido ante América por 4-0 en una nueva edición del Clásico Nacional. Por otro lado, el equipo del Nido Coapa se puso al día con sus jornadas adeudadas, por lo que repasamos cómo quedó el Rebaño Sagrado en la tabla general de posiciones del Apertura 2023.

Sin dudas, en Verde Valle el clima es de crisis debido a que los dirigidos por Veljko Paunovic no encuentran el juego que los llevó a la Final de la Liguilla del Clausura 2023. A esto se le suma que el próximo sábado el Guadalajara enfrentará a Pachuca, uno de los equipos más complicados de certamen nacional.

Por otro lado, el sábado pasado Chivas recibió un duro cachetazo debido a que América expuso todas las falencias que tiene. Es por esto que no fue casualidad que perdiera por 4-0 y que no haya mostrado ningún tipo de reacción para al menos no recibir otro gol.

A su vez, con la derrota en el Clásico Nacional 2023, el Rebaño Sagrado hilvanó tres derrotas consecutivas tras haber caído contra Santos Laguna y Rayados de Monterrey. Es por esto que salió de la zona de clasificación directa y se ubica sexto con 13 puntos.

Así quedó Chivas en la tabla tras el partido de Querétaro vs. América

Por otro lado, esta noche América se puso al día en la Liga MX al jugar el juego adeudado con Querétaro por la jornada 2. Fue victoria para los de Ciudad de México, por lo que así quedó Chivas en la tabla general de posiciones.

Tabla general de posiciones de la Liga MX