En las Chivas de Guadalajara hay un tema complicado que tiene que ver con la relación que sostuvo Angélica Fuente con Jorge Vergara, a quien le exigió desde algunos años que sus hijas fueran herederas en su testamento, situación que al parecer no ha ocurrido.

Hace unos días el periodista Héctor Huerta destapó una demanda que interpuso Fuentes hace algunos años que de alguna manera ha tenido un impacto en el Rebaño Sagrado a nivel financiero, sin embargo, la propia empresaria le respondió en redes sociales a la cuenta Los Líderes, asegurando que ella nada tiene que ver con la economía del club rojiblanco.

No obstante, Jesús Bernal de ESPN explicó que el tema entre Fuentes y la familia Vergara tiene que ver con que Jorge Vergara no habría puesto en su testamento a las hijas que procrearon juntos, situación que sigue sin la determinación de un juez, incluso el propio comunicador emitió un fragmento de las palabras de la exesposa de Vergara Madrigal.

“Jorge Vergara no puso como herederas a las hijas con Angélica Fuentes, solamente a los otros tres hijos. No significa que las dejó desamparadas, de todos modos la mamá es una gran empresaria. Les abrió un fideicomiso de pensión alimenticia hasta que terminen de estudiar su licenciatura o cumplan 25 años, lo primero que ocurra, sin embargo cuando Jorge Vergara fallece, este tema reavivó”.

Jorge Vergara perdió la vida en el 2019. Foto: IMAGO

“Fue la propia Angélica Fuentes quien lo dijo en el 2020 con una postura de seguir peleando, no de la pensión porque sí la tienen, pero el hecho de que sus hijas quedaran fuera del testamento de Jorge Vergara. Lo que hay que entender es que es una situación que está en disputa, que ella quiere que a sus hijas se les considere herederas de lo que dejó Jorge Vergara, Chivas, Omnilife y no sé si tenga otras empresa de las que no tengamos conocimiento”, indicó Bernal.

