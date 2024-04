Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Puebla por la jornada 14 del Clausura 2024. Por otro lado, luego de confirmarse la lista de convocados, afirman que León sigue de cerca lo que sucede con José Juan Macías y afirman que podría ser el reemplazo de Federico Viñas.

El regreso del atacante no se terminó de dar de la mejor manera debido a que no terminó teniendo los minutos esperados. Post lesión ligamentaria, volvió a ver acción en la Liguilla del Apertura 2023, mientras que con Fernando Gago vio acción al principio del torneo y no mucho más.

La actualidad indica que no está en la mejores condiciones para ser convocado y hoy sería la tercera opción de centro atacante para el entrenador argentino. Estos se debe a que no hubo ningún reporte por parte de la prensa o del club en el que se explique que su ausencia se debe a una lesión o molestia que le impide estar entre los suplentes.

En medio de todo esto informan que León estaría detrás de José Juan Macías para adquirir su ficha para el mercado de verano. Según lo informado por 365, en la Fiera lo tienen como opción debido a que buscarían que sea el reemplazo de Federico Viñas si se va al futbol de Europa.

“Cómo hemos reportado con anterioridad, Federico Viñas es seguido de cerca por Clubes europeos. Ante el escenario de su salida, León ya se mueve en el mercado y 365scores ha podido saber en EXCLUSIVA que la opción #1 es JJ Macías. Desde Agente/Jugador y entorno han dado luz verde”, reportaron en X.

Y agregaron: “Falta lo más importante, negociaciones con Chivas. Mismas que podrían llegar en próximas semanas. Eso sí, desde León buscan a Macías de manera definitiva, compra”. De esta manera todo indica que el atacante rojiblanco tendría las horas contadas en el Rebaño Sagrado.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Puebla?

El juego entre Chivas y Puebla se celebra mañana a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El juego se podrá seguir en vivo y en directo por Vix, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias.