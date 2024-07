El atacante rojiblanco está en la mira de los regios desde hace varias semanas y parece que no bajan los brazos.

En el Club Guadalajara no se pueden dar el lujo de poner a algún jugador en calidad de intransferible debido a que no cuentan con una solvencia económica importante para fichar grandes nombres como refuerzos, por ello cada que algún club pretende a uno de sus futbolistas no se descarta la negociación y en este caso Roberto Alvarado sigue en la mira de Monterrey.

Sobra decir que el Piojo Alvarado es el mejor futbolista con el que cuenta el Rebaño Sagrado hasta el momento, razón por la cual no se puede evitar que otros equipos como Rayados pongan la mirada en él, ya que su primera opción era Orbelín Pineda, otro jugador con pasado rojiblanco, pero todo indica que el fichaje por el Manguito se ha caído.

En este sentido, desde la Sultana del Norte pretenden entablar alguna charla por Roberto Alvarado, a pesar de que Chivas ha sido muy claro en que solo saldría si pagan la cláusula de rescisión que es de al menos 10 millones de dólares, el problema para Amaury Vergara y toda la directiva es que La Pandilla no tendría problemas en desembolsar esta cifra.

Desde hace varios días las especulaciones han surgido alrededor del interés que tienen desde Guadalajara por Jordi Cortizo de Monterrey, no obstante, tampoco desean que sea un tipo de intercambio por el Piojo, pero el gran obstáculo para los tapatíos es que de igual manera, no piensan soltar al volante surgido de Querétaro por menos de 9 millones de dólares.

Alvarado es titular indiscutible en Chivas. FOTO: IMAGO

Es decir, Chivas y Rayados requieren de una serie de charlas efectivas que tengan un feliz destino porque mientras los rumores prevalecen, ambas escuadras siguen sin hacer oficial ninguna salida ni llegada. La mala noticia para los regios es que buscaban a Orbelín Pineda, pero desde Grecia el AEK de Atenas se negó a escuchar ofertas porque el contrato del volante ofensivo está vigente.

Chivas visita a Xolos de Tijuana el viernes

Será este viernes 12 de julio cuando el Rebaño se meta a la cancha del Estadio Caliente para visitar a los Xolos de Tijuana que son dirigidos por Juan Carlos Osorio y que en su primer partido de la campaña derrotaron a Querétaro 2-1, por lo que no será un duelo sencillo para el equipo de Fernando Gago. El partido iniciará a las 21:00 horas y se podrá observar por el canal de YouTube de Caliente TV.