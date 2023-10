Chivas logró superar a Puebla en un ajustado partido por la jornada 13 del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, ante la Franja, el Rebaño Sagrado recibió grandes noticias en el Estadio Cuauhtémoc debido a que se dio un importante regreso de cara al cierre en la fase regular del campeonato, lo que puede generar un dolor de cabeza para Veljko Paunovic.

El Rebaño Sagrado está encausando su camino el certamen nacional luego de que haya tenidos semanas de muchas incertidumbre por la crisis deportiva e indisciplinas. A esto se le sumó el perdón la directiva, lo que generó una gran polémica porque se manejó de la peor manera y se hablaba de una incipiente salida.

A pesar de esto, en los últimos dos encuentros se vio otro Chivas debido a que mostró carácter y entrega, factores faltaron en los anteriores seis partidos. A su vez, contra Puebla se vio lo que más caracterizó al equipo de Veljko Paunovic en el Clausura 2023, la eficacia debido a que llegaron tres veces y anotaron dos goles.

Por otra parte, contra la Franja, Chivas recibió relevantes noticias de cara a los próximos encuentros que restan del Apertura 2023. Se trata de Érick Gutiérrez, quien vio minutos de juego en el Estadio Cuauhtémoc luego de que se haya retirado lesionado en la derrota contra Mazatlán.

Sin duda esta una importante noticia para el Guadalajara, pero la gran pregunta a responder es si es lo es para Veljko Paunovic. Desde la llegada del Guti, al conjunto Roijblanco le faltó la intensidad con la que se caracterizó el pasado campeonato, por lo que queda saber si el timonel del Rebaño Sagrado le encuentra lugar al futbolista formado en Pachuca.

Jesús Orozco Chiquete le da malas noticias a Chivas

Por otro lado, en la noche de ayer, una de las sorpresas fue la presencia de Jesús Orozco Chiquete en el once titular. Sin embargo, a los 17 minutos, se retiró lesionado por lo que levantó todo tipo de polémica debido a que si no estaba recuperado no debía haber jugado ante Puebla. Sin duda un grave error de Veljko Paunovic.

¿Qué partidos le quedan a Chivas en el Apertura 2023?

Luego de la victoria ante Puebla, a Chivas vuelve a ver acción en el Apertura 2023 ante Tigres. Luego de recibir a los de Nuevo León, el Rebaño Sagrado visita a Querétaro por la J15, recibe Cruz Azu por la J16 y cierra la fecha contra Pumas.