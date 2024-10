Este jueves se reveló el nombre del primer “tapado” para dirigir a las Chivas de Guadalajara tras la intempestiva salida de Fernando Gago. Los rojiblancos se preparan para visitar a Pachuca en la reanudación del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX en la Jornada 12. Se trata del español Quique Setién, quien expuso su condición para volver a entrenar tras aparecer en público recientemente.

El estratega cantábrico sigue esperando por una oportunidad que lo devuelva a los banquillos, pero espera una oferta “que se acomode a mi manera de ser“. Setién, destituido el 5 de septiembre de 2023 en Villarreal, confirmó que “aún no he decidido retirarme“. Desde entonces, aguarda con sin prisa por una propuesta que le satisfaga. Su nombre volvió a la palestra, pero desde México y con un inesperado intermediario: Fernando Hierro. ¿Lo convencerá?

Setién apareció el domingo pasado en la ciudad de Málaga, durante el evento Marca Sport Weekend, para practicar su otra gran pasión: el ajedrez. Platicó en una distendida entrevista con el canal Gol Play y se refirió a su posible vuelta a los banquillos. El técnico, de 66 años de edad, reconoció que le gustaría volver, pero bajo unas condiciones que encajen con su ideología.

El extimonel del Real Betis señaló al programa Directo Gol, sobre su futuro, que “bueno, siempre que pueda aparecer algo que me atraiga, que me estimule… Pues, sin duda“. El extécnico también del FC Barcelona advirtió que “aún no he decidido retirarme. Pero, tiene que ser algo que realmente se acomode un poco a mi manera de ser y a mi manera de hacer las cosas“. El cántabro habría sido contactado por Hierro como intermediario del comité deportivo del Guadalajara, que integran Fran Pérez y Juan Carlos Martínez.

Quique Setién entrenó al Barcelona con Lionel Messi durante 2020 (Getty Images)

¿Quién es Quique Setién? El “tapado” que busca convencer Chivas

Enrique Setién Solar (Santander, 27 de septiembre de 1958) es un exfutbolista y entrenador. Después de casi 20 años de carrera como mediocampista se retiró en 1996 y reapareció como técnico a inicios de este siglo. Asumió en 2001 al Racing de Santander. Siguió en Poli Ejido, Logroñés y CD Lugo. Se estrenó en Primera División con Las Palmas en 2015 y tras asegurar la permanencia pasó al Real Betis, con el que brilló. Después de dos campañas, llegó al FC Barcelona en enero de 2020 y fue despedido en agosto. Luego de ese golpe, volvió en 2022 con Villarreal y en su segunda temporada finiquitó un contrato, que lo mantiene en un litigio con el club castellonés. De llegar al redil, sería su primera experiencia fuera de España, una idea a la que no está cerrado.

El ajedrecista Quique Setién que aterrizaría en Guadalajara

Quique Setién participó del evento en la ciudad de Málaga, donde sostuvo una interesante partida contra Faustino Oro. Un niño argentino de apenas 10 años de edad, que asombra con sus habilidades sobre el tablero. Setién, durante el Marca Sport Weekend, refirió a Gol Play que “la experiencia ha sido extraordinaria. Jugar con un niño de 10 años que tiene un talento sobrenatural para esto del ajedrez es una experiencia única“.

El estratega advirtió que anteriormente enfrentó a otras figuras: “Ya lo hice con Kasparov, con Karpov. Yo simplemente soy un jugador aficionado que no tengo mucho nivel pero me encanta. Tener la oportunidad de jugar estas partidas con los mejores, siempre me ha atraído“. Y es que el ajedrez forma parte de la vida del timonel desde que era futbolista. Recordó a Gol Play, que “siempre te encuentras gente del fútbol que juega al ajedrez. No muchos, es verdad… Pero incluso en concentraciones cuando era jugador, jugaba con compañeros en Logroño, en Madrid. Hacía partidas simultáneas a algunos compañeros. Es un juego que siempre me ha ayudado mucho en todo y lo sigo practicando“. Un ajedrecista de verdad pudiera ser el próximo técnico de Chivas.