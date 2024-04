Chicharito Hernández volvió a marcar un gol con las Chivas de Guadalajara, después de 14 años de ausencia en la Liga MX. El delantero inauguró el marcador en la victoria 3-2 sobre Puebla en el Estadio Akron y generó una locura colectiva dentro del chiverío. El canterano reaccionó a esa esperada anotación, minutos después de sellar este triunfo.

El histórico goleador de Selección México apareció la noche del sábado como titular en la alineación del entrenador Fernando Gago. Los rojiblancos hilaron victorias y coleccionan tres fechas sin perder en este cierre de la ronda regular del torneo. Esto, gracias a los goles de Chicharito (34′), Erick Gutiérrez (57′) y Roberto Alvarado (59′). Los camoteros descontaron por intermedio de Diego de Buen (89′) y Alberto Herrera (90+3′). El Rebaño Sagrado ahora visitará a Pachuca en la Jornada 15 del Clausura 2024.

Hernández Balcázar, con su gol, acaparó la atención mediática en la victoria del Guadalajara. Luego de su entrevista con la transmisión oficial de Telemundo Deportes, atendió al canal rojiblanco Chivas TV. Al ser consultado sobre los partidos con Pachuca, Querétaro y Atlas, afirmó que “así es. Gracias por decir la respuesta de la pregunta, porque sí. Tres finales muy importantes y vamos a darlo todo“.

Chicharito, en cuanto a su gol después de 14 de ausencia en el redil, reaccionó y replicó que “es indescriptible. No hay palabras para describir esto. Es muy difícil siempre cuando me preguntan eso, porque nada más me dan ganas de agradecer; a mis compañeros, a la directiva, a todos ustedes, a toda esta gente tan bonita, que desde el primer día que llegué me han hecho sentir maravillosamente“.

La especial dedicatoria de Chicharito de su gol

Hernández Balcázar, después de la victoria 3-2 sobre Puebla, platicó con la transmisión de Telemundo Deportes para Estados Unidos. El ariete se aventó una épica dedicatoria de su gol para los detractores. Refirió que “regreso de una lesión de entre nueve y doce meses. Regreso a los ochos meses. Entiendo lo de las exigencias y lo que muchísima gente dice y se lo agradezco, porque eso es solamente para mejorar“.

Chicharito añadió, que esa gente: “Son las mismas personas que me dijeron que mi lesión era para retirarme y son los primeros que tenían que exigirme cada partido que tengo que hacer goles y lo entiendo. Créeme que lo más importante son los tres puntos. El partido creo que lo complicamos al final, Puebla es un gran equipo. Pero, afortunadamente pude anotar y ayudar para que el equipo se quede con los tres puntos“.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en Liga MX: Día, hora y lugar

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el sábado, 13 de abril. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo. Un vibrante duelo correspondiente a la tanda sabatina de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.