Javier Chicharito Hernández se presentó el sábado como tercer refuerzo de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El canterano fue recibido por una multitud de ilusionados aficionados en el Estadio Akron en un emotivo acto. Confirmó el día que se reporta a los entrenamientos con el cuerpo técnico del argentino Fernando Gago.

El bombazo del Rebaño Sagrado en el mercado de pases, reaccionó a su fastuosa gala de presentación. Platicó en exclusiva con Omar Villarreal Villalbazo, periodista de TV Azteca Deportes, refirió que la pasó: “a toda madre. Agradecido, una noche mágica, que representa muchísimo“. Además, le confesó la fecha exacta para sumarse al trabajo con el primer equipo rojiblanco.

Chicharito Hernández le confirmó a Villa Villa en los pasillos del Estadio Akron tras el evento cuándo se reporta a trabajar en Verde Valle. El delantero fue interrogado sobre el proceso de rehabilitación de su lesión y cuando podrá volver a la cancha, ahora con el Guadalajara.

El ejemplar canterano de Chivas aseguró que “el lunes ya me presento y todo, es la etapa final“. Así que Hernández Balcázar se presentará este 29 de enero a la sesión matutina de entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle. El delantero se pondrá a las ordenes del cuerpo técnico de Fernando Gago, para comenzar su proceso ahora de retomar el ritmo de juego en alto nivel.

Javier Hernández firmó su contrato con Guadalajara para empezar una noche inolvidable (Chivas)

Chicharito habló de su readaptación al juego en Liga MX

Chicharito, en su regreso a Verde Valle, también trabajará además en la adaptación a la ideología de juego del timonel argentino. Se espera que pueda debutar después del Clásico Nacional, posiblemente se produzca en la Jornada 14 frente a Puebla en el Estadio Akron.

El atacante, de 35 años de edad, le platicó a TV Azteca sobre su rehabilitación y advirtió que “esta lesión, ahorita es la etapa más delicada. Porque es cuando te sientes tan bien y que donde un par de semanas o cuatro o cinco, el número que sea, marca muchísima diferencia en reducir el riesgo de una recaída“.

Hernández Balcázar añadió que “es una lesión que desafortunadamente, aunque pases un año entero o 15 meses, no se reduce a cero que no te vayas a volver a lastimar. No son de ese tipo de lesiones como cuando te puedes romper un isquiotibial, que ya cuando esta bien, ya soldó fracturas no te va a volver a suceder. Entonces, esta lesión es muy traicionera en este aspecto“.

El máximo goleador histórico de Selección México advirtió que “ahorita estamos en esta etapa final, donde tenemos que ser muy cuidadosos y donde una semana, dos, tres, cuatro, lo que sea; van a marcar más crecimiento. Con una decisión más positiva, obviamente a corto y a largo plazo, para que tengamos menos riesgo de cualquier otra cosa y para que Javier Hernández también pueda estar en un nivel óptimo, obviamente, lo más rápido posible“.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en Liga MX: Fecha y hora

El siguiente compromiso de las Chivas en su agenda será el martes 30 de enero de 2024. Los rojiblancos enfrentan ese día a los Diablos Rojos de Toluca en el Estadio Akron. Duelo correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.