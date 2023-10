Eduardo de la Torre, exjugador de las Chivas de Guadalajara, apareció la noche del sábado en televisión para analizar la caída 0-4 ante Tigres UANL. Un partido en el marco de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, que se esperaba con un desenlace no tan trágico. Más por el nostálgico regreso al Estadio Jalisco. El Yayo no se contuvo y le aventó toda la culpa al entrenador Veljko Paunovic por otra escandalosa goleada.

El Rebaño Sagrado, con el serbio como director técnico, sufrió un nuevo revés por amplio margen, ahora en casa. Los goles de Nicolás Ibáñez (15′ y 53′), Diego Lainez (86′) y Marcelo Flores (90+6′) convirtieron en pesadilla la vuelta al Monumental de la Calzada Independencia. Cada quién tiene a su culpable de esta derrota, De la Torre no dudó en señalar a Paunovic.

El Club Deportivo Guadalajara se mantuvo con 21 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2023. Pero rivales como Toluca y Juárez, que juegan este domingo, pudieran desplazarlo hasta el octavo puesto, en caso de ganar en esta Jornada 14. El Rebaño vuelve de inmediato al trabajo, ya que el martes visita a Querétaro en La Corregidora.

La mesa del programa La Última Palabra, que transmite Fox Sports, acudió al exdelantero y exdirectivo rojiblanco, como su analista experto. De entrada, todos coincidieron que Chivas no puede competir con equipos de nóminas fuertes, como ya sucedió con América o ahora, Tigres. ¿Qué dijo el Yayo?

La critica de Eduardo de la Torre a la realidad de Chivas

El goleador de Chivas en la década de 1990 fue consultado si “¿Tigres regresó a Chivas a su realidad?“, a lo que respondió a la mesa de La Última Palabra, que: “No. La realidad de Chivas ya la tiene desde antes. Un equipo que cuando se enfrenta a planteles muy amplios, no puede competir“. De la Torre aseveró que “no es que lo hizo Tigres (regresar a Chivas a su realidad), eso ya se sabía (que no podía competir). El América ya lo había hecho“.

El canterano e histórico del Guadalajara consideró en Fox Sports que “creo que en la temporada pasada tuvo momentos en los cuales competía muy bien y no jugando tan bien, como ese triunfo con Monterrey, por ejemplo. Pero no se presentaban estas goleadas, ni estas diferencias, porque la goleada para mi es más del técnico“. Así inicio su acusación contra Veljko Paunovic por el abultado marcador final en el Estadio Jalisco.

El motivo de Eduardo de la Torre para culpar a Paunovic

Yayo de la Torre, durante su intervención, argumentó su critica directa contra el entrenador serbio de las Chivas. El también exdirectivo aseveró que Veljko Paunovic: “Empieza a sacar defensores y amontona delanteros, desequilibró al equipo. Pero en el trámite de todo el partido fue muy superior Tigres, muy superior“.

El exdelantero del Guadalajara fue insistido si “la goleada es responsabilidad de Paunovic“, a lo que reitera, que “para mí, sí“. Analizó en Fox Sports que “sacó a (Rubén) Fernando González, sacó a (Gilberto) Sepúlveda y empezó a meter delanteros sin ton, ni son“.

En el caso de si el técnico pueda: “¿Volver con la cabeza gacha?” para enfrentar el martes a Querétaro, el Yayo admitió que “puede ser, pero creo que ya en el trabajo la levantas. Puedes llegar de una manera, pero ya en el trabajo empiezas a dialogar las cosas y levantar el ánimo“.